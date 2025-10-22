Duro golpe para San Martín: cayó ante Lanús y complicó su pase a playoffs

El equipo sanjuanino tuvo una actuación deslucida y no logró imponer condiciones frente a un Granate que aprovechó su oportunidad y se quedó con tres puntos vitales. Con esta derrota, Lanús superó al Verdinegro en la tabla y se acomodó en la zona de clasificación, cuando solo resta una fecha para el cierre de la fase regular.

Para peor, San Martín terminó el partido con dos expulsados: Santiago Pereyra y Nahuel Tejada, lo que complica aún más el panorama de cara al último compromiso.