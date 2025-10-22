Por la penúltima fecha del Torneo Clausura Proyección, San Martín sufrió un duro traspié en el Predio Emmanuel Más, en Chimbas. El conjunto dirigido por Mauricio Fernández cayó 1-0 como local ante Lanús, un rival directo en la lucha por entrar a los playoffs.
Duro golpe para San Martín: cayó ante Lanús y complicó su pase a playoffs
El Verdinegro perdió 1-0 en Chimbas ante un rival directo y quedó lejos de la zona de clasificación. Hubo dos expulsados y solo resta una fecha para el cierre del Clausura Proyección.