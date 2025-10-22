"
Duro golpe para San Martín: cayó ante Lanús y complicó su pase a playoffs

El Verdinegro perdió 1-0 en Chimbas ante un rival directo y quedó lejos de la zona de clasificación. Hubo dos expulsados y solo resta una fecha para el cierre del Clausura Proyección.

Por la penúltima fecha del Torneo Clausura Proyección, San Martín sufrió un duro traspié en el Predio Emmanuel Más, en Chimbas. El conjunto dirigido por Mauricio Fernández cayó 1-0 como local ante Lanús, un rival directo en la lucha por entrar a los playoffs.

El equipo sanjuanino tuvo una actuación deslucida y no logró imponer condiciones frente a un Granate que aprovechó su oportunidad y se quedó con tres puntos vitales. Con esta derrota, Lanús superó al Verdinegro en la tabla y se acomodó en la zona de clasificación, cuando solo resta una fecha para el cierre de la fase regular.

Para peor, San Martín terminó el partido con dos expulsados: Santiago Pereyra y Nahuel Tejada, lo que complica aún más el panorama de cara al último compromiso.

Con 17 puntos y ubicado en la 12ª posición de la Zona B, el Verdinegro quedó a tres unidades de su rival de este miércoles, que por ahora se queda con el último boleto a los playoffs.

En la última fecha, San Martín deberá visitar a Aldosivi en Mar del Plata, con la obligación de ganar y esperar otros resultados para mantener viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores del torneo.

