Hallaron objetos robados por ladrones que huyeron a plena luz del dia

Desde este año, la Secretaría de Seguridad y Orden Público de San Juan puso en marcha un sistema digital que permite a los ciudadanos consultar si algún objeto recuperado por la policía se encuentra en resguardo oficial y gestionarlo de manera online. El procedimiento es gratuito y puede iniciarse desde cualquier domicilio ingresando al sitio oficial.

Los usuarios pueden buscar por categorías como celulares, bicicletas, electrodomésticos, herramientas, equipos de computación, motos y artículos de audio y video. Una vez identificado el bien, se completa un formulario con los datos personales y características del objeto. El personal policial verifica la información y, si coincide, se coordina la entrega.

La implementación de esta herramienta digital busca mejorar la relación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad, promoviendo transparencia y eficiencia en la restitución de bienes, y representa un avance para quienes buscan recuperar lo que les fue sustraído tras un hecho delictivo.