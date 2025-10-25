La policía de la Sub Comisaría Santa Lucía Este recuperó una importante cantidad de objetos robados en la intersección de Santa María de Oro y Necochea, en el departamento Chimbas. Entre los elementos hallados había una PlayStation 2 con accesorios, herramientas como taladros y amoladoras, un motor de ventilador de techo y otros objetos de trabajo y uso doméstico.
Hallaron objetos robados por ladrones que huyeron a plena luz del dia
Tres hombres huyeron tras un robo en Chimbas dejando objetos de valor tirados en la calle. La policía recuperó los bienes y recuerda a los vecinos que este año funciona un sistema digital para reclamarlos.