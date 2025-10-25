"
Hallaron objetos robados por ladrones que huyeron a plena luz del dia

Tres hombres huyeron tras un robo en Chimbas dejando objetos de valor tirados en la calle. La policía recuperó los bienes y recuerda a los vecinos que este año funciona un sistema digital para reclamarlos.

La policía de la Sub Comisaría Santa Lucía Este recuperó una importante cantidad de objetos robados en la intersección de Santa María de Oro y Necochea, en el departamento Chimbas. Entre los elementos hallados había una PlayStation 2 con accesorios, herramientas como taladros y amoladoras, un motor de ventilador de techo y otros objetos de trabajo y uso doméstico.

Según la denuncia, tres hombres fueron vistos corriendo con bultos de gran tamaño en la zona y, al ser interceptados, arrojaron los objetos y escaparon. Los elementos fueron trasladados a la sede policial, donde se inició un acta de actuaciones para determinar su procedencia y esclarecer los hechos.

La intervención está a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Rodrigo Videla, quien dispuso medidas para localizar a los propietarios y solicitó difusión de la información para que los damnificados puedan recuperar sus pertenencias.

Desde este año, la Secretaría de Seguridad y Orden Público de San Juan puso en marcha un sistema digital que permite a los ciudadanos consultar si algún objeto recuperado por la policía se encuentra en resguardo oficial y gestionarlo de manera online. El procedimiento es gratuito y puede iniciarse desde cualquier domicilio ingresando al sitio oficial.

Los usuarios pueden buscar por categorías como celulares, bicicletas, electrodomésticos, herramientas, equipos de computación, motos y artículos de audio y video. Una vez identificado el bien, se completa un formulario con los datos personales y características del objeto. El personal policial verifica la información y, si coincide, se coordina la entrega.

La implementación de esta herramienta digital busca mejorar la relación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad, promoviendo transparencia y eficiencia en la restitución de bienes, y representa un avance para quienes buscan recuperar lo que les fue sustraído tras un hecho delictivo.

