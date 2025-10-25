Realizaba trekking y se fracturó una pierna: fue rescatada y hospitalizada

De inmediato se montó un operativo de rescate en el que intervinieron Bomberos y personal del Grupo GERAS. Los uniformados llegaron al lugar con una tabla rígida y un bolso con elementos necesarios para el rescate, inmovilizaron a la mujer y comenzaron su descenso utilizando cuerdas para garantizar su seguridad mientras la bajaban del cerro Las Tapias.

image

Una vez trasladada a una zona segura, el personal de GERAS la asistió y la entregó al equipo de Emergencias, que la trasladó al hospital para su atención médica. Allí se confirmó que sufrió fractura de tibia y peroné. Durante el operativo trabajaron el oficial subinspector Héctor Gómez, los cabos Hugo Zabaleta y Gerardo Bustos, y el agente Enzo Tanten, quienes coordinaron la maniobra de rescate en un terreno complejo y con riesgo.