"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > trekking

Realizaba trekking y se fracturó una pierna: fue rescatada y hospitalizada

Una mujer de 36 años sufrió fractura de tibia y peroné mientras hacía trekking en Las Tapias, Ullum. Bomberos y personal del Grupo GERAS la rescataron con cuerdas y la trasladaron al hospital.

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este sábado en la zona de Las Tapias, en Ullum, cuando una mujer de 36 años sufrió una fractura mientras realizaba una caminata de trekking junto a un grupo de personas. Según informaron las autoridades, la mujer, identificada como Marcia Pérez, se lesionó en la pierna izquierda y sus compañeros dieron aviso a la Comisaría 30ma para solicitar asistencia.

De inmediato se montó un operativo de rescate en el que intervinieron Bomberos y personal del Grupo GERAS. Los uniformados llegaron al lugar con una tabla rígida y un bolso con elementos necesarios para el rescate, inmovilizaron a la mujer y comenzaron su descenso utilizando cuerdas para garantizar su seguridad mientras la bajaban del cerro Las Tapias.

image

Una vez trasladada a una zona segura, el personal de GERAS la asistió y la entregó al equipo de Emergencias, que la trasladó al hospital para su atención médica. Allí se confirmó que sufrió fractura de tibia y peroné. Durante el operativo trabajaron el oficial subinspector Héctor Gómez, los cabos Hugo Zabaleta y Gerardo Bustos, y el agente Enzo Tanten, quienes coordinaron la maniobra de rescate en un terreno complejo y con riesgo.

Te puede interesar...

El hecho pone en evidencia la importancia de contar con personal capacitado en rescates y la coordinación inmediata entre las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia, sobre todo en actividades recreativas en zonas de montaña o cerros, donde cualquier accidente puede tornarse grave si no se actúa con rapidez y precisión.

Temas

Te puede interesar