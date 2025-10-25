Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este sábado en la zona de Las Tapias, en Ullum, cuando una mujer de 36 años sufrió una fractura mientras realizaba una caminata de trekking junto a un grupo de personas. Según informaron las autoridades, la mujer, identificada como Marcia Pérez, se lesionó en la pierna izquierda y sus compañeros dieron aviso a la Comisaría 30ma para solicitar asistencia.
Realizaba trekking y se fracturó una pierna: fue rescatada y hospitalizada
Una mujer de 36 años sufrió fractura de tibia y peroné mientras hacía trekking en Las Tapias, Ullum. Bomberos y personal del Grupo GERAS la rescataron con cuerdas y la trasladaron al hospital.