Detuvieron a un hombre por robarle a un chofer de Uber en Chimbas

Según informó la Policía de San Juan, el sospechoso fue identificado como Thiago Rubén Bustos, quien fue aprehendido poco después del ataque. En su poder se encontraron los objetos sustraídos: un teléfono celular marca Motorola y una motocicleta Zanella, propiedad del conductor afectado.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Flagrancia, que trabaja para esclarecer completamente los hechos y determinar si hubo participación de un segundo implicado en el robo. No se descartan nuevas detenciones.