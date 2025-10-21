"
Detuvieron a un hombre por robarle a un chofer de Uber en Chimbas

El sospechoso fue identificado como Thiago Rubén Bustos, y en su poder se encontraron los objetos sustraídos: un teléfono celular marca Motorola y una motocicleta Zanella, propiedad del conductor afectado.

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de haber cometido un robo contra un chofer de Uber en el Barrio Los Andes, en el departamento Chimbas. El hecho ocurrió cuando la víctima fue contratada para realizar un viaje y terminó siendo asaltada por uno de los pasajeros.

Según informó la Policía de San Juan, el sospechoso fue identificado como Thiago Rubén Bustos, quien fue aprehendido poco después del ataque. En su poder se encontraron los objetos sustraídos: un teléfono celular marca Motorola y una motocicleta Zanella, propiedad del conductor afectado.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Flagrancia, que trabaja para esclarecer completamente los hechos y determinar si hubo participación de un segundo implicado en el robo. No se descartan nuevas detenciones.

La víctima del asalto no habría sufrido lesiones físicas, aunque la investigación continúa con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

