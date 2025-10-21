Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de haber cometido un robo contra un chofer de Uber en el Barrio Los Andes, en el departamento Chimbas. El hecho ocurrió cuando la víctima fue contratada para realizar un viaje y terminó siendo asaltada por uno de los pasajeros.
Detuvieron a un hombre por robarle a un chofer de Uber en Chimbas
El sospechoso fue identificado como Thiago Rubén Bustos, y en su poder se encontraron los objetos sustraídos: un teléfono celular marca Motorola y una motocicleta Zanella, propiedad del conductor afectado.