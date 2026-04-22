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Acusado de abusar de una mujer con discapacidad seguirá detenido en su casa

El acusado tiene 18 años y fue imputado por abuso sexual. El juez ordenó prisión domiciliaria y la fiscalía apelará la medida.

Un hecho de extrema gravedad se investiga en Rawson, donde un joven de 18 años fue imputado por un presunto abuso sexual ocurrido el último sábado en un lote hogar. La víctima es una mujer de 42 años con discapacidad, lo que agrava el cuadro bajo análisis judicial.

El caso llegó este martes a Tribunales, donde el Ministerio Público Fiscal avanzó con la imputación por abuso sexual con acceso carnal. La audiencia estuvo a cargo del juez de garantías Eugenio Barbera, quien habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de un año.

De acuerdo a la acusación, el episodio se habría producido en horas de la mañana dentro de la vivienda de la víctima. Fue el hermano de la mujer quien denunció la situación tras afirmar que encontró al sospechoso dentro del baño, en una escena que derivó en un forcejeo. Según su relato, el joven lo agredió antes de escapar.

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Siempre según lo expuesto en la audiencia, la mujer manifestó que fue sorprendida en el interior del domicilio, donde el acusado habría actuado contra su voluntad. La investigación también contempla el contexto de vulnerabilidad de la víctima.

En esta primera etapa, la fiscalía sostuvo la imputación con distintos elementos: la denuncia inicial, informes médicos que constataron lesiones compatibles con un hecho reciente y estudios realizados a la víctima. A esto se suman pericias, muestras biológicas y evaluaciones profesionales que dan cuenta del impacto posterior al episodio.

Pese a que los fiscales solicitaron la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario, el juez resolvió que el acusado continúe detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en línea con el planteo de la defensa. La decisión generó disconformidad en la fiscalía, que ya anticipó que apelará la medida ante el Tribunal de Impugnación.

La causa continúa en plena etapa investigativa y con medidas en curso para esclarecer lo ocurrido.

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