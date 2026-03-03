"
Abusó sexualmente de su hijastra y fue condenado sin prisión efectiva

El hombre aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado por hechos ocurridos cuando la víctima tenía 13 y 14 años. Recibió tres años de prisión condicional.

Un hombre de 50 años fue condenado este martes en San Juan a tres años de prisión de cumplimiento condicional por hechos de abuso sexual cometidos contra su hijastra adolescente en Santa Lucía. La pena fue acordada en el marco de un juicio abreviado, por lo que no será de cumplimiento efectivo.

La sentencia fue dictada por el juez de Garantías Diego Manuel Sanz, quien homologó el acuerdo presentado por la fiscal Valentina Bucciarelli y la defensora María Filomena Noriega. La investigación estuvo a cargo de la UFI ANIVI.

El acusado —cuya identidad no se difunde para resguardar a la víctima— admitió su responsabilidad en el delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por la condición de guardador.

De acuerdo con la causa, los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025 en la vivienda que compartían en Santa Lucía. La adolescente tenía entre 13 y 14 años cuando comenzaron las situaciones denunciadas.

El caso tomó estado judicial a fines de 2025, cuando la menor comentó lo sucedido en el ámbito escolar. A partir de allí, una hermana mayor radicó la denuncia. Posteriormente, la joven declaró en Cámara Gesell, instancia en la que relató episodios que se habrían extendido durante casi dos años.

Según la acusación, el hombre convivió durante siete años con la madre de la adolescente, desempeñando el rol de padrastro.

La audiencia estaba prevista inicialmente para formalizar la investigación, pero durante su desarrollo las partes informaron que habían alcanzado un acuerdo. El imputado aceptó una pena de tres años de prisión condicional, propuesta que fue validada por el magistrado.

Con esta resolución, el condenado no irá al Servicio Penitenciario Provincial, aunque deberá cumplir con las reglas de conducta que establece la ley para este tipo de condenas.

