Abuso, amenazas y una filmación: el caso que conmociona a Santa Fe
Un camionero denunció que fue abusado por compañeros durante una cosecha en Villa Ana. Cinco hombres fueron imputados y cuatro permanecen detenidos mientras avanza la causa.
Un grave hecho de violencia sexual sacudió al norte de Santa Fe luego de que un camionero denunciara haber sido atacado por sus propios compañeros de trabajo mientras participaban de una cosecha en la localidad de Villa Ana, en el departamento General Obligado.
El episodio ocurrió el 24 de enero, en un campo ubicado sobre un camino rural, a unos 200 metros de la Ruta Provincial 32. Según consta en la investigación, la víctima fue obligada a bajar de su camión bajo amenazas con un cuchillo, en medio de un clima de intimidación y violencia.
De acuerdo al relato incorporado en la causa, los agresores lo sometieron a un abuso sexual y lo amenazaron con mutilarlo, todo en un contexto de burlas y humillaciones. Además, registraron el ataque en un video, material que ya fue incorporado como prueba por el Ministerio Público de la Acusación.
La denuncia fue presentada tres días después del hecho, lo que dio inicio a una serie de medidas judiciales. En una primera etapa, la fiscal Elisabeth Aguirre ordenó la detención de cinco sospechosos, identificados como:
Diego Mauri
Diego Bogadín
Jorge Spessot
Enrique Silvero
Mariano Benítez
Posteriormente, el fiscal Valentín Herenú quedó a cargo de la imputación formal y avanzó con la acusación por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, tanto por la participación de varias personas como por el uso de un arma.
Tras analizar las pruebas reunidas, la Justicia dispuso la prisión preventiva de Mauri, Bogadín, Spessot y Silvero, al considerar que existía riesgo procesal y posibilidad de entorpecer la investigación.
En tanto, Mariano Benítez fue liberado con restricciones, luego de que una jueza entendiera que no representaba un peligro para el avance de la causa. A pesar de recuperar la libertad, deberá cumplir con una serie de condiciones impuestas por el tribunal.
Actualmente, el expediente quedó en manos del fiscal Norberto Ríos, quien tendrá a su cargo la profundización de la investigación, la toma de nuevos testimonios y el análisis del material fílmico, considerado una de las piezas centrales del proceso.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días, mientras se busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.