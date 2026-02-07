Abuso, amenazas y una filmación: el caso que conmociona a Santa Fe

image

La denuncia fue presentada tres días después del hecho, lo que dio inicio a una serie de medidas judiciales. En una primera etapa, la fiscal Elisabeth Aguirre ordenó la detención de cinco sospechosos, identificados como:

Diego Mauri

Diego Bogadín

Jorge Spessot

Enrique Silvero

Mariano Benítez

Posteriormente, el fiscal Valentín Herenú quedó a cargo de la imputación formal y avanzó con la acusación por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, tanto por la participación de varias personas como por el uso de un arma.

Tras analizar las pruebas reunidas, la Justicia dispuso la prisión preventiva de Mauri, Bogadín, Spessot y Silvero, al considerar que existía riesgo procesal y posibilidad de entorpecer la investigación.

En tanto, Mariano Benítez fue liberado con restricciones, luego de que una jueza entendiera que no representaba un peligro para el avance de la causa. A pesar de recuperar la libertad, deberá cumplir con una serie de condiciones impuestas por el tribunal.

Actualmente, el expediente quedó en manos del fiscal Norberto Ríos, quien tendrá a su cargo la profundización de la investigación, la toma de nuevos testimonios y el análisis del material fílmico, considerado una de las piezas centrales del proceso.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días, mientras se busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.