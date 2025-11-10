A casi una semana del violento episodio ocurrido a la salida de la EPET N°2, en la intersección de Rivadavia y Catamarca, las autoridades lograron identificar al presunto autor del ataque que dejó a un estudiante herido con un arma blanca. Se trata de un adolescente de 17 años, quien fue notificado junto a sus padres por disposición de la Justicia de Menores.
A una semana del ataque, identificaron al agresor de la EPET N°2
El presunto agresor tiene 17 años y fue notificado junto a sus padres por la Justicia de Menores. La víctima, herida con un elemento cortopunzante, se recupera favorablemente.