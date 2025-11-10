"
A una semana del ataque, identificaron al agresor de la EPET N°2

El presunto agresor tiene 17 años y fue notificado junto a sus padres por la Justicia de Menores. La víctima, herida con un elemento cortopunzante, se recupera favorablemente.

A casi una semana del violento episodio ocurrido a la salida de la EPET N°2, en la intersección de Rivadavia y Catamarca, las autoridades lograron identificar al presunto autor del ataque que dejó a un estudiante herido con un arma blanca. Se trata de un adolescente de 17 años, quien fue notificado junto a sus padres por disposición de la Justicia de Menores.

El hecho ocurrió al finalizar la jornada escolar, cuando un grupo de jóvenes permanecía en la puerta del establecimiento y se originó una gresca. En medio del enfrentamiento, un alumno intervino para defender a un compañero que estaba siendo agredido y recibió una puñalada en la zona de las costillas.

Según las pericias, el agresor habría utilizado un destornillador u otro elemento cortopunzante similar. El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue asistido y permaneció bajo observación. Los médicos confirmaron que las lesiones no comprometieron órganos vitales y que el estudiante se recupera favorablemente.

La investigación llevó varios días debido al “pacto de silencio” entre los estudiantes, quienes inicialmente evitaron aportar datos sobre el agresor. Sin embargo, a partir del análisis de testimonios y otras evidencias, los investigadores lograron determinar quién fue el responsable.

La causa está a cargo de la jueza de Menores María Camus, quien ordenó notificar a los padres del joven implicado. Por el momento, no se dispuso su detención, aunque se prevén entrevistas y evaluaciones psicológicas para determinar las circunstancias del hecho y las medidas socioeducativas correspondientes.

El episodio volvió a encender las alarmas por los conflictos entre adolescentes a la salida de las escuelas y la necesidad de reforzar la presencia preventiva en los entornos educativos.

