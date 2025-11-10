A una semana del ataque, identificaron al agresor de la EPET N°2

El hecho ocurrió al finalizar la jornada escolar, cuando un grupo de jóvenes permanecía en la puerta del establecimiento y se originó una gresca. En medio del enfrentamiento, un alumno intervino para defender a un compañero que estaba siendo agredido y recibió una puñalada en la zona de las costillas.

Según las pericias, el agresor habría utilizado un destornillador u otro elemento cortopunzante similar. El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue asistido y permaneció bajo observación. Los médicos confirmaron que las lesiones no comprometieron órganos vitales y que el estudiante se recupera favorablemente.