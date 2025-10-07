"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Raúl Tellechea

A 21 años de la desaparición de Raúl Tellechea, hay fecha de sentencia

El próximo 21 de octubre se conocerá el veredicto en el juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Félix Tellechea, ocurrida hace más de dos décadas.

La fecha fue confirmada este martes por el Tribunal Oral Federal N°1, tras la audiencia final del extenso debate que mantuvo en vilo a la provincia durante casi tres años.

El tribunal integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra comunicó la fecha en la audiencia donde los defensores de los diez imputados cerraron sus alegatos. Los letrados respondieron a los argumentos de la querella, representada por Conrado Suárez Jofré, y de la Fiscalía Federal, a cargo de Francisco Maldonado, cuestionando la hipótesis de desaparición forzada y sosteniendo que se trató de una causa “armada” y sin pruebas concluyentes.

Con la presencia de los hijos del ingeniero de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la audiencia de este martes tuvo uno de los momentos más esperados: la confirmación de que el lunes 21 de octubre se realizará la lectura del veredicto y las palabras finales de las partes.

Te puede interesar...

Los imputados son Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro Del Castillo, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, Alberto Vicente Flores, Sebastián Cortez Páez, Miguel Francisco González, Roberto Mario León y Aurora Isabel Ahumada.

image

Un caso que marcó a San Juan

Raúl Félix Tellechea fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2004. Desde entonces, su familia impulsó una búsqueda incansable y mantuvo vivo el reclamo de justicia a través de marchas multitudinarias que se repiten cada año en la provincia.

La causa, que comenzó en la Justicia provincial, atravesó años de dilaciones y maniobras de encubrimiento, hasta que fue transferida al fuero federal. Allí, finalmente, se inició el juicio oral el 12 de diciembre de 2022, en el que siete personas fueron acusadas por desaparición forzada en democracia, una figura inédita en la historia judicial sanjuanina.

Según la hipótesis de la querella, Tellechea habría sido privado ilegalmente de su libertad y trasladado a una vivienda del barrio San Martín, donde habría sido sometido a torturas. Dada su condición de insulinodependiente, su salud se habría deteriorado rápidamente, lo que habría sido determinante en su muerte. Sin embargo, esa versión nunca pudo ser probada, y el cuerpo del ingeniero nunca fue hallado.

Las acusaciones y las penas solicitadas

El abogado Suárez Jofré, representante de la familia Tellechea, sostuvo durante el juicio que exdirectivos de la Mutual de la UNSJ, exfuncionarios del gobierno de José Luis Gioja y miembros de la Policía provincial fueron piezas clave en un presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

En la audiencia del 25 de marzo, la querella solicitó prisión perpetua para Miguel del Castillo, Luis Alonso, Luis Moyano y Eduardo Oro (todos exdirectivos de la Mutual), y para los expolicías Alberto “Lali” Flores, Mario León —exjefe de Seguridad Personal— y Miguel González, exjefe de la Policía de San Juan.

Además, pidió 10 años de prisión efectiva para Aurora Isabel Ahumada, ex empleada de la Mutual, acusada de haber plantado pistas falsas. En cambio, no avanzó en las acusaciones contra Sebastián Cortez Páez (exarrepentido) ni contra Juan Marcelo Cachi, exsecretario del Consejo Superior de la UNSJ.

El caso Tellechea se convirtió en un símbolo de impunidad y persistencia para la sociedad sanjuanina. Durante más de dos décadas, su familia encabezó actos, campañas y movilizaciones que mantuvieron viva la exigencia de verdad.

A 21 años de su desaparición, la provincia de San Juan se prepara para escuchar la sentencia en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de su historia reciente.

Temas

Te puede interesar