El rugido de los motores volverá a sentirse en las montañas sanjuaninas: el autódromo Eduardo “El Zonda” Copello reabre sus puertas tras seis años sin actividad, recibiendo este fin de semana a los fanáticos del automovilismo. El evento reunirá la novena fecha del TC 2000 y la séptima del Zonal Cuyano, con la participación de 25 pilotos locales distribuidos en cuatro categorías del campeonato regional.
Los 25 sanjuaninos qué competirán en el regreso del TC 2000 y el Zonal Cuyano
El fin de semana del 10 al 12 de octubre será escenario de la novena fecha del TC 2000 y la séptima del Zonal Cuyano, coincidiendo con el 58° aniversario del mítico circuito.