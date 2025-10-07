Los 25 sanjuaninos qué competirán en el regreso del TC 2000 y el Zonal Cuyano

El último antecedente en el Zonda fue el 15 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla (Renault) se impuso en la final del entonces Súper TC 2000. Por su parte, el Zonal Cuyano no competía allí desde septiembre de 2017, lo que aumenta la expectativa entre los equipos y aficionados sanjuaninos.

Además del regreso de la actividad, la fecha coincide con el 58° aniversario del autódromo, inaugurado el 8 de octubre de 1967. Para la ocasión, el piloto sanjuanino Henry Martín, actualmente residente en España, visitará la provincia y girará con el Ford Escort #58 del equipo YPF Ford Motorsport de Berta, en homenaje al histórico número que celebra la trayectoria del circuito.