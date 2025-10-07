"
Los 25 sanjuaninos qué competirán en el regreso del TC 2000 y el Zonal Cuyano

El fin de semana del 10 al 12 de octubre será escenario de la novena fecha del TC 2000 y la séptima del Zonal Cuyano, coincidiendo con el 58° aniversario del mítico circuito.

El rugido de los motores volverá a sentirse en las montañas sanjuaninas: el autódromo Eduardo “El Zonda” Copello reabre sus puertas tras seis años sin actividad, recibiendo este fin de semana a los fanáticos del automovilismo. El evento reunirá la novena fecha del TC 2000 y la séptima del Zonal Cuyano, con la participación de 25 pilotos locales distribuidos en cuatro categorías del campeonato regional.

El último antecedente en el Zonda fue el 15 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla (Renault) se impuso en la final del entonces Súper TC 2000. Por su parte, el Zonal Cuyano no competía allí desde septiembre de 2017, lo que aumenta la expectativa entre los equipos y aficionados sanjuaninos.

Además del regreso de la actividad, la fecha coincide con el 58° aniversario del autódromo, inaugurado el 8 de octubre de 1967. Para la ocasión, el piloto sanjuanino Henry Martín, actualmente residente en España, visitará la provincia y girará con el Ford Escort #58 del equipo YPF Ford Motorsport de Berta, en homenaje al histórico número que celebra la trayectoria del circuito.

Los pilotos locales que competirán en el Zonal Cuyano incluyen a:

Clase 2: Facundo Della Motta (Toyota Etios), Fabrizio Benedetti (Renault Clio), Facundo Leánez (Toyota Etios) y Gerardo Reina (Fiat Punto).

Turismo Pista 1.4: Nicolás Peralta, Gonzalo Martínez, Pedro Gómez Vila, Gabriel Moyano y Sergio Naccarato, todos con Fiat 1 o 147.

TC Cuyano: Franco Benedetti (Chevrolet), Ernesto Vidal (Ford Falcon), Enzo Bianchi (Chevrolet), Juan Romera y Carlos Rojo (Torino).

Promocional Fiat: Mauricio Martos, Federico Álvarez, Javier Flores, Gonzalo Oropel, Emanuel Espósito, Nicolás Flores, Juan Sebastián Pérez, Pablo Pelegrina, Fernando Vacca, Maximiliano Juan y Eduardo Rached, todos con modelos Fiat 128 o 147.

Las entradas ya se encuentran a la venta en entradauno.com, con valores de $55.000 para boxes, $40.000 para tribuna curva JM Traverso y $25.000 para la general en el cerro. Los menores de 12 años ingresan gratis, y las entradas son válidas para los tres días del evento. Cabe destacar que el estacionamiento no está incluido en el ticket.

El regreso del Zonda promete un fin de semana cargado de adrenalina y emoción para pilotos, equipos y fanáticos, marcando un antes y un después en la actividad automovilística de la provincia.

