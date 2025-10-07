"
Presupuesto 2026: el gobierno apuesta al equilibrio fiscal y a la obra pública

El Gobierno proyecta 1.500 viviendas, ampliación del Hospital Rawson, Acueducto Gran Tulum y financiamiento internacional para energía y riego, priorizando cuentas ordenadas y sostenibilidad fiscal.

El Gobierno de San Juan avanza en la elaboración del Presupuesto Provincial 2026, priorizando un equilibrio fiscal sólido, la ejecución de viviendas y obras estratégicas y la búsqueda de financiamiento internacional. Así lo confirmó en una entrevista radial, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien adelantó que el proyecto se enviará a la Legislatura una vez definidos los lineamientos del presupuesto nacional.

“Vamos a esperar el presupuesto nacional para luego discutir el provincial, porque es necesario conocer los fondos previstos para San Juan y el nivel de inflación estimado”, señaló Achem. Pese a la espera, el funcionario aclaró que el presupuesto local ya está parcialmente armado y que se ajustará a los datos nacionales para presentar un proyecto realista y sostenible.

El Gobierno mantendrá la política de prudencia financiera, evitando endeudamiento corriente y reservando créditos únicamente para obras de infraestructura. En este marco, se proyecta la construcción de 1.500 nuevas viviendas durante 2026, todas iniciadas este año y financiadas con recursos provinciales, mientras que se avanzará en la ampliación del Hospital Rawson, la nueva terminal de ómnibus y planes de pavimentación en distintos municipios.

En paralelo, la provincia busca financiamiento externo para proyectos estratégicos en energía eléctrica, agua potable, riego y rutas. Entre los acuerdos más avanzados se encuentra un crédito por 400 millones de dólares gestionado ante la Embajada de Francia para el tendido de líneas eléctricas en la cordillera y precordillera, una señal de confianza internacional en la gestión local.

El Acueducto Gran Tulum se consolida como prioridad absoluta, al igual que la reparación y mejora de canales de riego, mientras que el Túnel de Zonda sigue en evaluación por su alto costo y baja prioridad actual. Al mismo tiempo, el Ejecutivo mantiene el foco en los pilares fundamentales: salud, educación y seguridad, que se complementan con la recuperación de la obra pública y la inversión productiva.

Con un mensaje de optimismo prudente, Achem remarcó que el gobernador Marcelo Orrego no pretende endeudarse sin un objetivo claro y que la provincia cerrará el 2025 con cuentas equilibradas, asegurando el cumplimiento de pagos y la previsibilidad económica. “Esperamos que después del 26 de octubre se normalicen los mercados y haya mayor inversión privada. Mientras tanto, San Juan sigue administrando con equilibrio y mirando hacia el futuro”, concluyó.

