Presupuesto 2026: el gobierno apuesta al equilibrio fiscal y a la obra pública

En paralelo, la provincia busca financiamiento externo para proyectos estratégicos en energía eléctrica, agua potable, riego y rutas. Entre los acuerdos más avanzados se encuentra un crédito por 400 millones de dólares gestionado ante la Embajada de Francia para el tendido de líneas eléctricas en la cordillera y precordillera, una señal de confianza internacional en la gestión local.

El Acueducto Gran Tulum se consolida como prioridad absoluta, al igual que la reparación y mejora de canales de riego, mientras que el Túnel de Zonda sigue en evaluación por su alto costo y baja prioridad actual. Al mismo tiempo, el Ejecutivo mantiene el foco en los pilares fundamentales: salud, educación y seguridad, que se complementan con la recuperación de la obra pública y la inversión productiva.

Con un mensaje de optimismo prudente, Achem remarcó que el gobernador Marcelo Orrego no pretende endeudarse sin un objetivo claro y que la provincia cerrará el 2025 con cuentas equilibradas, asegurando el cumplimiento de pagos y la previsibilidad económica. “Esperamos que después del 26 de octubre se normalicen los mercados y haya mayor inversión privada. Mientras tanto, San Juan sigue administrando con equilibrio y mirando hacia el futuro”, concluyó.