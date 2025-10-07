El Gobierno de San Juan avanza en la elaboración del Presupuesto Provincial 2026, priorizando un equilibrio fiscal sólido, la ejecución de viviendas y obras estratégicas y la búsqueda de financiamiento internacional. Así lo confirmó en una entrevista radial, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien adelantó que el proyecto se enviará a la Legislatura una vez definidos los lineamientos del presupuesto nacional.
Presupuesto 2026: el gobierno apuesta al equilibrio fiscal y a la obra pública
El Gobierno proyecta 1.500 viviendas, ampliación del Hospital Rawson, Acueducto Gran Tulum y financiamiento internacional para energía y riego, priorizando cuentas ordenadas y sostenibilidad fiscal.