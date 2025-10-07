Lionel Richie contó que a Michael Jackson lo apodaban "apestoso" y dio detalles de las razones

También, el artista de 76 años, que hace poco se presentó en la Argentina, contó que a Michael lo limitaba mucho la fama en actividades cotidianas como comprar ropa o enviar su vestuario a la lavandería. “Simplemente se acostumbró a usar los mismos pantalones hasta que se volvieron inutilizables”.

“Estaba de gira, actuando con los elaborados trajes que le confeccionaron sus estilistas, o en pijama y pantuflas en el estudio, o con su ropa de fiesta. O estaba en casa con ropa holgada y cómoda para practicar sus pasos de baile y jugar con sus mascotas”, agregó Richie.

“Siempre que Michael venía a visitarme, llevaba jean y remera. Y los vaqueros se le caían o eran demasiado y, bueno, olían mal. Lo llevé a casa, por sus callejones, y se mostró muy amable y agradecido. En cuanto volví a casa, pasé por la sala y vi que, en la alfombra, había ropa interior de Michael Jackson y pantalones viejos”.