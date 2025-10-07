Lionel Richie y Michael Jackson, dos figuras muy importantes dentro de la historia de la música, fueron grandes amigos. Ambos fueron los autores del clásico “We are the World”, una canción que marcó una época y que tuvo la participación de grandes figuras estadounidenses con un objetivo solidario.
Lionel Richie contó que a Michael Jackson lo apodaban "apestoso" y dio detalles de las razones
El cantante habló en sus memorias sobre su amistad con el rey del pop y algunos detalles sorprendieron a todos.