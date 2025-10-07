"
Ramón Diaz

Ramón Díaz: identificaron al hombre acusado de abusar en un colectivo

Ocurrió en la línea A de la Red Tulum, cuando la unidad circulaba por Libertador y Zaballa, en Rivadavia. El sospechoso, que habría aportado datos falsos, fue identificado por CAVIG. Tiene pedido de captura en Buenos Aires.

El fiscal Eduardo Martínez, de la Unidad Fiscal CAVIG, confirmó a sanjuan8.com que Ramón Díaz es el hombre acusado de haber tocado a una mujer que viajaba en un colectivo de la línea A de la Red Tulum, este lunes 6 de octubre. El hecho se produjo cuando la unidad circulaba por calle Libertador y Matías Zaballa, en el departamento Rivadavia.

Según la denuncia, la pasajera sintió “una sensación de humedad” y al mirar hacia atrás interpretó que había sido tocada por las partes íntimas de un pasajero. En ese momento comenzó a gritar y el chofer detuvo el colectivo.

La mujer se mostró muy alterada y, en su estado de nerviosismo, se lavó insistentemente la mano. Por eso no se pudieron obtener rastros”, explicó el fiscal Eduardo Martínez, en diálogo con este medio. El fiscal también confirmó que, aunque el sospechoso aportó datos falsos, el equipo de CAVIG logró identificarlo. “El hombre tiene pedido de captura en la provincia de Buenos Aires, aunque aún no sabemos los motivos. Tiene domicilio en San Juan”, indicó Martínez.

Además, el fiscal hizo un llamado a visibilizar este tipo de episodios, que muchas veces son minimizados. “Uno tiende a restarle importancia a estas cosas, pero esto viene pasando históricamente. Está bien que se hable, que se denuncie, que se ponga sobre la mesa”, expresó.

El caso continúa en investigación, mientras se espera el resultado del análisis de las cámaras de seguridad del colectivo y otras medidas complementarias como la información del pedido de captura que radica en la provincia de Buenos Aires.

Si sufrís una situación de acoso, abuso o violencia de género en el transporte público, podés pedir ayuda en el Centro de Abordaje Familiar y de Género (CAVIG), ubicado en Rivadavia y Alem. Funciona las 24 horas, los 365 días del año.

