Ramón Díaz: identificaron al hombre acusado de abusar en un colectivo

Según la denuncia, la pasajera sintió “una sensación de humedad” y al mirar hacia atrás interpretó que había sido tocada por las partes íntimas de un pasajero. En ese momento comenzó a gritar y el chofer detuvo el colectivo.

“La mujer se mostró muy alterada y, en su estado de nerviosismo, se lavó insistentemente la mano. Por eso no se pudieron obtener rastros”, explicó el fiscal Eduardo Martínez, en diálogo con este medio. El fiscal también confirmó que, aunque el sospechoso aportó datos falsos, el equipo de CAVIG logró identificarlo. “El hombre tiene pedido de captura en la provincia de Buenos Aires, aunque aún no sabemos los motivos. Tiene domicilio en San Juan”, indicó Martínez.