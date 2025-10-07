El fiscal Eduardo Martínez, de la Unidad Fiscal CAVIG, confirmó a sanjuan8.com que Ramón Díaz es el hombre acusado de haber tocado a una mujer que viajaba en un colectivo de la línea A de la Red Tulum, este lunes 6 de octubre. El hecho se produjo cuando la unidad circulaba por calle Libertador y Matías Zaballa, en el departamento Rivadavia.
Ramón Díaz: identificaron al hombre acusado de abusar en un colectivo
Ocurrió en la línea A de la Red Tulum, cuando la unidad circulaba por Libertador y Zaballa, en Rivadavia. El sospechoso, que habría aportado datos falsos, fue identificado por CAVIG. Tiene pedido de captura en Buenos Aires.