Argentina enfrentará a Nigeria por un lugar en cuartos de final

En este encuentro, la Selección argentina buscará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 también tuvieron una actuación impecable en la fase de grupos, pero en los octavos de final sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria.

La “Albiceleste”, además, quiere aprovechar la oportunidad este Mundial Sub 20 para volver a meterse en los cuartos de final de esta competición por primera vez desde la edición de 2011.

Este no será el único partido de la jornada, ya que este miércoles estará cargado de actividad. A las 16:30, en simultáneo al encuentro de la Selección argentina, Colombia se enfrentará con Sudáfrica, mientras que a las 20 se disputarán los últimos dos cruces: Paraguay – Noruega y Japón – Francia.

Argentina Sub-20

Argentina vs. Nigeria, probables formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.