Un trabajador metalúrgico resultó herido este jueves en Villa San Miguel, Albardón, tras un accidente doméstico mientras utilizaba una amoladora. La herramienta se le resbaló y le provocó cortes profundos en tres dedos de la mano izquierda.
Un metalúrgico sufrIó graves cortes en su mano tras manipular una amoladora
Un metalúrgico de Albardón sufrió cortes profundos en tres dedos de la mano izquierda tras un accidente con una amoladora en su vivienda; fue trasladado al hospital José Giordano y está fuera de peligro.