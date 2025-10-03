"
Un metalúrgico sufrIó graves cortes en su mano tras manipular una amoladora

Un metalúrgico de Albardón sufrió cortes profundos en tres dedos de la mano izquierda tras un accidente con una amoladora en su vivienda; fue trasladado al hospital José Giordano y está fuera de peligro.

Un trabajador metalúrgico resultó herido este jueves en Villa San Miguel, Albardón, tras un accidente doméstico mientras utilizaba una amoladora. La herramienta se le resbaló y le provocó cortes profundos en tres dedos de la mano izquierda.

image

Familiares lo trasladaron de inmediato al hospital departamental José Giordano, donde los médicos lograron estabilizarlo tras la importante pérdida de sangre y le realizaron curaciones de urgencia. Pese a la gravedad de las lesiones, se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre llevaba guantes de seguridad, aunque esto no evitó las heridas. La policía investiga las circunstancias exactas del accidente.

