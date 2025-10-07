"
Rechazaron planteo de la defensa del menor acusado por la muerte de Lucía Rubiño

La defensa buscaba que se cambiara la calificación de homicidio con dolo eventual a homicidio culposo, pero el tribunal mantuvo la imputación más grave.

La Corte de Justicia de San Juan rechazó un planteo presentado por la defensa del menor imputado por la muerte de Lucía Rubiño, la joven de 16 años que perdió la vida tras ser atropellada en un siniestro vial ocurrido en octubre de 2023. Con esta decisión, el camino queda allanado para que la causa avance hacia el juicio oral.

El recurso había sido interpuesto por el abogado defensor Nasser Uzair, quien cuestionó la calificación de homicidio con dolo eventual dispuesta por la jueza de Menores María Julia Camus. Según el letrado, el hecho debía ser considerado homicidio culposo, figura que prevé una pena mucho menor.

Uzair argumentó que, de acuerdo con el artículo 485 del Código Penal Juvenil, cuando en un mismo hecho participan un menor y un mayor, el primero no puede quedar expuesto a una pena más severa que la del adulto. No obstante, el máximo tribunal provincial consideró que la calificación podrá discutirse en el juicio, y ratificó las decisiones previas de la jueza Camus y del Tribunal de Impugnación, que habían sostenido la acusación original.

Una resolución con voto sustituto

El fallo fue firmado por los cortistas Juan José Victoria y Guillermo De Sanctis, con la participación de Marcelo Lima como miembro sustituto, luego de la inhibición de uno de los integrantes de la Corte.

La defensa calificó de “barbaridad” la imputación por dolo eventual, ya que contempla penas de 8 a 25 años de prisión, frente a los 6 meses a 5 años que establece el homicidio culposo. Sin embargo, tanto la jueza de Menores como los tribunales superiores consideraron que la conducta del imputado fue lo suficientemente grave como para mantener la figura más severa.

Los hechos

El siniestro ocurrió la madrugada del 15 de octubre de 2023 en el Barrio Profesional, donde un grupo de jóvenes había compartido una reunión. Según la investigación, el acusado, identificado por sus iniciales N.M., entonces de 17 años, perdió el control del vehículo, se subió a la vereda y atropelló a Lucía, causándole la muerte en el acto.

La jueza Camus dictó el auto preventivo de responsabilidad y elevó la causa a juicio, pero la defensa apeló en distintas instancias buscando modificar la calificación del delito.

Próximos pasos

Si bien el fallo de la Corte no marca el inicio inmediato del juicio, sí deja firme la acusación por homicidio con dolo eventual. Falta que el Tribunal de Impugnación resuelva un planteo de nulidad presentado por la defensa, que cuestiona una pericia accidentológica supuestamente no notificada.

En caso de que esa nulidad sea rechazada, el expediente quedará en condiciones de ser juzgado. Si se acepta, la causa volvería a la etapa de instrucción.

Todo indica, sin embargo, que el juicio contra el joven imputado llegará tarde o temprano, y que en esa instancia la defensa volverá a insistir en que el hecho sea considerado homicidio culposo.

