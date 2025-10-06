El caso de violencia de género que conmocionó al personal de Tribunales reunió tres denuncias de violencia de género que terminaron con Miguel Alejandro Deiana, también conocido como “Mike”, condenado a 8 años y 6 meses de prisión y alojado en el Penal de Chimbas.
"Soy más que un ingeniero" fue condenado a 8 años por violencia de género en serie
Miguel Alejandro Deiana, vinculado a proyectos mineros y que se presentaba como ingeniero y topógrafo, fue condenado por agredir física, psicológica y sexualmente a varias exparejas. La causa incluye amenazas a una fiscal y su abogada.