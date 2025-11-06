Un juez prohibió a un medio publicar críticas al Poder Judicial en Tucumán

La decisión fue dictada el 4 de noviembre de 2025, a pedido del fiscal general Edmundo “Pirincho” Jiménez, quien denunció una “campaña de desprestigio” en su contra. El expediente, tramitado por el fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero, incluye al empresario Gustavo Olarte, titular del medio, y deriva en una investigación penal por “coacción institucional e incitación al descrédito”.

image

El juez Taboada sostuvo que las críticas del canal no eran un “ejercicio democrático del control del accionar de los funcionarios de justicia”, sino un “intento de constreñir y limitar el ejercicio funcional” de esos funcionarios. En su fallo, calificó los informes periodísticos como una “campaña pública de hostigamiento y desprestigio contra el sistema de justicia provincial”. La resolución también ordena comunicar la medida al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que controle su cumplimiento, una decisión que implica una intervención estatal directa sobre la tarea de un medio de comunicación.