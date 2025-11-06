Un fallo del juez subrogante Lucas Alfredo Taboada ordenó silenciar durante seis meses a la Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (empresa de medios que opera un canal de televisión por cable y una señal digital en Tucumán) y a todo su equipo periodístico. La medida prohíbe difundir, por televisión, radio, redes sociales o cualquier otro medio, cualquier contenido que “injurie, desacredite, tergiverse o distorsione” la actuación de fiscales y jueces de la provincia.
Un juez prohibió a un medio publicar críticas al Poder Judicial en Tucumán
El fallo impide por seis meses cualquier contenido que “desacredite o tergiverse” la actuación de funcionarios judiciales. FOPEA habló de un “bozal judicial sin precedentes”.