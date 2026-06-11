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Vuelan acciones y bonos y el riesgo país se acerca a los 450 puntos

Los bonos en dólares que operan en el exterior anotaban mejoras de hasta 4% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraban números positivos.

Los bonos y acciones de la Argentina operan con fuertes subas luego de la recalificación de la deuda pública por parte de Standard & Poors

Los títulos públicos tienen avances de hasta 2,7% y los ADRs se disparan hasta 11% en el caso de los papeles bancarios.

A su vez, el MERVAL sube 4,8% también liderado por las acciones de las instituciones financieras.

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La mejora se disparó luego que la califcadora S&P subió la nota de Argentina a B- de CCC+.

Semanas atrás había tomado la misma decisión Fitch y se espera que Moody’s haga una evaluación en similar sentido en julio.__IP__

“Esta decisión le abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos y refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión”, señaló el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El funcionario señaló que “la mejora obedece a fundamentos macroeconómicos: superávit fiscal, orden monetario, acumulación de reservas, superávit comercial, saneamiento del balance del BCRA, baja de los ratios deuda a PIB, programa financiero de dólares prefinanciado y extensión de duration en la curva de pesos”

FUENTE: acciones

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