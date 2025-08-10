Último streaming desde el fondo del mar: misión especial, ¿cómo verlo?

La expedición, denominada Talud Continental IV, es una colaboración entre el Schmidt Ocean Institute y el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA). La misión, que comenzó el 23 de julio, tuvo como objetivo explorar una región de alta biodiversidad y poco conocida en el Atlántico sur, a 3,900 metros de profundidad. Por primera vez en aguas argentinas, se utilizó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno. Su transmisión en vivo se convirtió en un éxito rotundo e impensado, llegando a ser el segundo contenido más visto en YouTube y superando a conocidos canales de streaming.

Tal es así que, ahora que llegaron a su final, el último streaming comenzó a la 1 de la madrugada de este domingo y se extenderá hasta las 16 horas. Al igual que las transmisiones anteriores, se puede seguir a través del canal oficial de YouTube del Schmidt Ocean Institute, donde todos los videos quedarán disponibles para ver a demanda.