El fenómeno viral que cautiva a miles de personas en Argentina y en el mundo, el streaming del CONICET desde el fondo del Cañón de Mar del Plata, llega a su fin este domingo 10 de agosto. Para despedirse, los científicos tienen un objetivo ambicioso: romper el récord de audiencia en su última transmisión en vivo que ya comenzó y podes ver por última vez.
Último streaming desde el fondo del mar: misión especial, ¿cómo verlo?
El ROV Su Bastian entra en acción por última vez después de casi tres semanas y los científicos del CONICET tienen un último pedido.