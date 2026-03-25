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Incendió en un depósito de garrafas: hay al menos cuatro heridos

Siete dotaciones de bomberos trabajaron durante horas en la zona y lograron controlar las llamas.

Se incendió un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, hay al menos cuatro heridos y hubo fuertes explosiones en la zona.

El siniestro comenzó poco antes de las 7 de este miércoles en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres.

Según se pudo saber, siete dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas. Los videos registrados por los vecinos logran dar dimensión de la gravedad de la situación.

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Las grandes columnas de humo y fuego se vieron desde varias cuadras debido a la inmensidad del incendio.

Hay equipos de emergencias trabajando en el lugar y se reportaron cuatro heridos, empleados del lugar, que fueron traslados quemaduras leves a Clínica Paredes. Inclusive, en uno de los videos viralizados se alcanzan a ver a los involucrados con quemaduras en las piernas. Uno de ellos está grave.

Los vecinos de la cuadra se autoevacuaron tras la recomendación de los bomberos.

Hay complicaciones en el tránsito a causa del trabajo en el lugar. En el caso intervienen los efectivos de la comisaría 6° de la zona.

“Yo estoy encerrado frente a mi local, una casa de electricidad, que está justo en frente. Corté la luz y me da miedo porque vibra todo”, dijo Francisco, un vecino de la zona, en diálogo con este medio mientras sucedía el incendio y las explosiones.

Tal era así que, mientras mantenía contacto telefónico, se alcanzaban a escuchar las detonaciones. “Vuela todo por el aire, tengo mi casa al lado, mi señora, mi hijo y mi nieto están encerrados ahí”, completó.

Ezequiel, otro vecino, contó que se evacuó y fue hasta la casa de su mamá debido a la gravedad de la situación. “Es agarrar todo lo importante y rezar que no pase nada en el camino. Tengo un bebé chico y uno nunca sabe lo que puede pasar con una situación así o por la gente cuando se descontrola y sale rápido con el auto”, resaltó.

Hay elementos que están cayendo en la vía publica. Al lado, cayó una garrafa sobre una casa, puede ocurrir una desgracia en cualquier momento”, lamentó.

“Para mi gusto tardaron demasiados los bomberos”, agregó Mari, otra vecina de la zona. “Hay gente que sufrió quemaduras por la situación”, agregó.

Noelia, una mujer que vive a tres cuadras del lugar, contó que debió sacar los vidrios de las ventanas a causa de las importantes vibraciones. “La gente estaba llevando a los chicos al colegio, tomandose el colectivo para ir a trabajar cuando comenzó todo”, explicó.

“Vi gente quemada”, contó Elizabeth, otra mujer. “Todos los vecinos empezaron a correr para todos lados”, agregó.

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