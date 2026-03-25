"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > dólar

¿A cuánto cerró el dólar blue este miércoles en San Juan?

El dólar blue se mantuvo estable en San Juan, respecto a la jornada hábil previa, el lunes pasado. A cuánto cerró en CABA.

El dólar blue se mantuvo estable en San Juan este miércoles, respecto a la jornada previa. De esta manera, se negoció a $1.460 para la venta y a $1.360 para la compra, los mismos valores que el lunes pasado, la última jornada hábil tras el feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En tanto que en CABA, el dólar paralelo cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según el relevamiento.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.377,50 para la venta.

Te puede interesar...

Valor del CCL

El dólar CCL cerró a $1.455,29 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%.

Valor del dólar MEP

El dólar MEP cerró a $1.406,29 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.

Temas

Te puede interesar