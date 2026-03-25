El dólar blue se mantuvo estable en San Juan este miércoles, respecto a la jornada previa. De esta manera, se negoció a $1.460 para la venta y a $1.360 para la compra, los mismos valores que el lunes pasado, la última jornada hábil tras el feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
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¿A cuánto cerró el dólar blue este miércoles en San Juan?
El dólar blue se mantuvo estable en San Juan, respecto a la jornada hábil previa, el lunes pasado. A cuánto cerró en CABA.