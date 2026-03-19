Se negó a declarar Centeno, el chofer arrepentido que expuso el caso de corrupción

Tras ser consultado por la respuesta de Stornelli, el exsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal respondió: “Puso cara de sapo que lo sacan del pozo y se fue. Después me mandaron a Ezeiza”.

Llorens, que se representa a sí mismo, también negó que Julio De Vido alguna vez le haya dado órdenes de recibir pagos de coimas.

Por su parte, el extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti declaró pero se negó a responder preguntas, tras alegar condiciones de salud que le impiden ser claro con la información.

Uberti ratificó su condición de arrepentido, al sostener que “ser arrepentido no es ser traidor” y adelantó que cuando se normalicen sus condiciones de detención y de salud, responderá todas las preguntas de las partes.

Se espera que también declaren el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Wagner; el financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Ferreyra.

El eje de la causa es la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar fondos de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita hasta cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.