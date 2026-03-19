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Se negó a declarar Centeno, el chofer arrepentido que expuso el caso de corrupción

Las anotaciones del exchofer del exfuncionario K Roberto Baratta fueron fundamentales para iniciar la megainvestigación.

Oscar Centeno, que fuera chofer del exfuncionario de Planificación Federal, Roberto Baratta, y cuyas anotaciones fueron clave para iniciar la causa de los cuadernos de las coimas, se negó a declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo, que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada.

Además de Centeno, también se negó a declarar el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. El exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens, si accedió a declarar y a responder preguntas.

Llorens se mostró dispuesto a responder preguntas de las partes y aseguró que el fiscal Carlos Stornelli le sugirió acogerse a la figura del arrepentido, pero se negó y le dijo: “Yo no tengo nada de que arrepentirme y no voy a mandar en cana a nadie”.

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Tras ser consultado por la respuesta de Stornelli, el exsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal respondió: “Puso cara de sapo que lo sacan del pozo y se fue. Después me mandaron a Ezeiza”.

Llorens, que se representa a sí mismo, también negó que Julio De Vido alguna vez le haya dado órdenes de recibir pagos de coimas.

Por su parte, el extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti declaró pero se negó a responder preguntas, tras alegar condiciones de salud que le impiden ser claro con la información.

Uberti ratificó su condición de arrepentido, al sostener que “ser arrepentido no es ser traidor” y adelantó que cuando se normalicen sus condiciones de detención y de salud, responderá todas las preguntas de las partes.

Se espera que también declaren el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Wagner; el financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Ferreyra.

El eje de la causa es la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar fondos de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita hasta cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.

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