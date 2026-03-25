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"Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder"

El jefe de Gabinete ofreció una rueda de prensa en Casa Rosada ante los periodistas acreditados. Criticó al kirchnerismo y recordó otros casos de corrupción.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se defendió en medio de la polémica por sus viajes: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”. Fue luego de que su esposa, Bettina Angeletti, usara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y después del viaje en un avión privado a Punta del Este.

Adorni aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y por qué no dará explicaciones la prensa sobre su patrimonio: “Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”.

El jefe de Gabinete destacó: “Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”.

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El funcionario dijo: “Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.

El jefe de Gabinete dijo: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”.

Adorni planteó: “Un ministro gana casi la mitad hoy de la que ganaba un ministro con Alberto Fernández. No digo que se poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”.

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