El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se defendió en medio de la polémica por sus viajes: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”. Fue luego de que su esposa, Bettina Angeletti, usara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y después del viaje en un avión privado a Punta del Este.
"Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder"
El jefe de Gabinete ofreció una rueda de prensa en Casa Rosada ante los periodistas acreditados. Criticó al kirchnerismo y recordó otros casos de corrupción.