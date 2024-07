Tras estar distanciados, Milei recibió a Lacalle Pou

El tema de la relación de Milei con el Mercosur era uno de los que estaban en la agenda para el encuentro de hoy, pero en Gobierno no informaron qué se dijeron por esa preocupación. Tampoco el mandatario hizo mayores comentario, y al dejar Balcarce 50 sólo deslizó: “Nos fue muy bien”. Poco después, su gobierno difundió una imagen que los muestra a ambos durante la charla, y donde se lo ve a Lacalle Pou descontracturado, y a Milei muy serio. La Presidencia tardó bastante más en entregar una foto a la prensa. Eligieron una composición informal, que los muestra en movimiento, por saludarse.

Esta fue la primera reunión bilateral entre ambos jefes de Estado, y se gestó por pedido del gobierno uruguayo. La canciller, Diana Mondino, no sólo no participó sino que no intervino para que se generara la reunión. “No hacía falta, era obvio que si venía a la Argentina iba a reunirse con Javier”, dijeron en el Palacio San Martín. Lacalle Pou viajó al país para participar del encuentro internacional se realizará en el hotel Hilton de Puerto Madero desde hoy por los 30 años del atentado a la AMIA. Milei también participará de esa ceremonia que organiza la DAIA, junto con Francos, por lo que volverá a cruzarse allí con su par uruguayo. Antes de verlo, Milei había recibido las Cartas Credenciales de la Embajadora de la República del Paraguay, Helena Felip, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Y, según pudo confirmarse, en ese contexto el jefe de Estado argentina tendrá una reunión bilateral el paraguayo Santiago Peña.

Más que con los países vecinos, hasta ahora Milei mostró mayor interés por su relación con países de otros continentes. Viajó reiteradas veces a Estados Unidos, estuvo en Israel, y en distintos países de Europa.