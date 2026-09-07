Milei se reúne con el gabinete para avanzar en el tema Malvinas

El Presidente ya había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, con los avances sobre la política nacional vinculada a Malvinas como uno de los temas centrales. De esa manera, el Gobierno suma un nuevo encuentro semanal paralelo al de la mesa política -celebrado todos los martes-, luego de varios meses donde el Gabinete solo acudía a Balcarce 50 en ocasiones puntuales y más esporádicas.

Malvinas, el Presupuesto 2027 y la agenda legislativa

Uno de los puntos que se espera que vuelva a estar sobre la mesa es el balance de las medidas anunciadas por el Gobierno en la cadena nacional. La batería de iniciativas incluyó el endurecimiento de las sanciones para las compañías que operen en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, reforzar los fondos para avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

En el oficialismo hicieron, en las últimas horas, una lectura favorable del impacto inicial de esas medidas. “Enorme apoyo popular a las medidas anunciadas por el Presidente sobre la cuestión Malvinas y la defensa de nuestra seguridad nacional. No recuerdo otra medida que haya generando tanto apoyo al menos en las últimas décadas. Esperemos que el “sistema” comprenda la importancia de acompañar sin titubeos al Presidente", escribió el asesor Santiago Caputo en X este domingo, en la previa del encuentro con el Gabinete.

En paralelo, el otro eje central será el Presupuesto 2027, que el Gobierno debe remitir al Congreso antes del 15 de septiembre. La Casa Rosada anticipa una negociación compleja con los gobernadores y los bloques dialoguistas, particularmente por la distribución de fondos para las provincias y las obras públicas, en un esquema donde el Ejecutivo pretende sostener el equilibrio fiscal como criterio innegociable.

Ese tira y afloje por los fondos se dará además en un escenario donde el oficialismo necesita de los votos de sus aliados en el Parlamento para avanzar con el resto de las reformas que quieren empujar este año, antes de que la cercanía con las elecciones del 2027 dificulten los acuerdos.

En ese frente tendrá un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cargo del vínculo con los mandatarios provinciales, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem mantienen la palabra final a la hora de negociar los posibles pactos políticos de La Libertad Avanza con sus aliados.

Así, el Gabinete dedicará otro pasaje del encuentro a abordar el resto de la agenda legislativa del Gobierno, que en septiembre buscará iniciar el debate por la reforma electoral, junto con otras iniciativas como el súper-RIGI, la reforma a la Ley de Salud Mental, entre otros temas que tramitan mayoritariamente en el Senado.