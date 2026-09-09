Qué cambia para choferes y pasajeros con el nuevo registro provincial de transporte

El trámite es digital y se ingresa mediante Ciudadano Digital (CiDi). El sistema valida automáticamente la licencia de conducir y permite completar la inscripción sin tener que presentar físicamente toda la documentación.

Además, el registro del conductor y el del vehículo son trámites diferentes. Una vez inscriptos, ambos deben quedar vinculados. Un mismo auto puede tener más de un chofer, pero cada conductor debe aceptar formalmente esa asignación desde su propia cuenta.

El propietario deberá registrar el auto mediante su patente y aportar fotografías del frente, la parte trasera y el seguro vigente. El sistema verifica digitalmente datos como la titularidad, la antigüedad y las condiciones que debe cumplir la unidad según el servicio.

Una vez aprobados los trámites, el chofer y el vehículo tendrán constancias digitales en PDF con código QR. Ese código permitirá a los inspectores comprobar en tiempo real si la habilitación está vigente.

El cambio no queda solamente en los trámites. La idea es que haya más prestadores disponibles, porque no existe un límite de cupos, y que el usuario tenga mayores alternativas para elegir. También se prevé una herramienta para consultar si un vehículo y su conductor están habilitados mediante la patente y el número de registro.

Otro cambio está relacionado con el precio. El tarifador deja de ser obligatorio y la Secretaría de Transporte establecerá una tarifa orientativa. En las aplicaciones, el pasajero podrá conocer el valor antes de aceptar el viaje, mientras que en otros servicios podrá utilizarse el tarifador si corresponde.

Esto significa que no necesariamente todos los prestadores cobrarán lo mismo: podrán existir diferencias de precio entre servicios, dentro del esquema establecido por la normativa.

El ReProTran también apunta a que el Estado tenga en una única base de datos la información necesaria para fiscalizar el transporte. La plataforma realiza controles automáticos sobre licencias, vehículos y seguros y reemplaza buena parte de los trámites físicos por gestiones digitales.

En definitiva, el cambio central es que para prestar el servicio ya no se depende de un cupo, sino de cumplir los requisitos y quedar correctamente registrado. A partir de allí, el sistema vincula al conductor con el vehículo y genera la documentación digital que permitirá acreditar la habilitación ante los controles.