El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el parte sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan con fecha de este jueves 10 de septiembre. Según el reporte oficial, la totalidad de los trazados viales permanece transitable, aunque se exige transitar con extrema precaución durante las primeras horas del día.
Advierten sobre niebla y calzada congelada en las rutas de San Juan
La novena sección del organismo confirmó que todos los corredores provinciales están transitables, aunque solicitó máxima precaución por las bajas temperaturas matutinas.