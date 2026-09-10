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Advierten sobre niebla y calzada congelada en las rutas de San Juan

La novena sección del organismo confirmó que todos los corredores provinciales están transitables, aunque solicitó máxima precaución por las bajas temperaturas matutinas.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el parte sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan con fecha de este jueves 10 de septiembre. Según el reporte oficial, la totalidad de los trazados viales permanece transitable, aunque se exige transitar con extrema precaución durante las primeras horas del día.

Las autoridades señalaron que las bajas temperaturas registradas durante la madrugada y el amanecer generan la presencia de bancos de niebla aislados y posibles tramos con la calzada congelada, condiciones que comenzarán a disiparse con el correr de la jornada. Asimismo, informaron que personal técnico y equipos viales se encuentran desplegados en las rutas realizando trabajos de inspección y mantenimiento preventivo.

Detalle de los tramos afectados por el clima

-Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia): Calzada congelada y visibilidad reducida por niebla.

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-Ruta Nacional 40 Norte (San Juan - Jáchal y Huaco - Límite con La Rioja): Precaución por niebla y hielo en la traza.

-Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto): Posibilidad de sectores resbaladizos.

-Ruta Nacional 141 (San Juan - La Rioja): Conducción con cuidado por bancos de niebla.

En tanto, los corredores hacia provincias vecinas como la Ruta Nacional 40 Sur (conexión con Mendoza), la Ruta Nacional 20 (hacia San Luis), la Ruta Nacional 153 (Pedernal - Los Berros) y la Avenida de Circunvalación (RN A014) se encuentran con transitabilidad normal, manteniéndose la recomendación de precaución de rutina por el flujo vehicular.

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