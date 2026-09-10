Advierten sobre niebla y calzada congelada en las rutas de San Juan

-Ruta Nacional 40 Norte (San Juan - Jáchal y Huaco - Límite con La Rioja): Precaución por niebla y hielo en la traza.

-Ruta Nacional 150 (Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto): Posibilidad de sectores resbaladizos.

-Ruta Nacional 141 (San Juan - La Rioja): Conducción con cuidado por bancos de niebla.

En tanto, los corredores hacia provincias vecinas como la Ruta Nacional 40 Sur (conexión con Mendoza), la Ruta Nacional 20 (hacia San Luis), la Ruta Nacional 153 (Pedernal - Los Berros) y la Avenida de Circunvalación (RN A014) se encuentran con transitabilidad normal, manteniéndose la recomendación de precaución de rutina por el flujo vehicular.