"La última foto", la campaña de prevención impulsada por una madre

El lanzamiento coincide con el acto 'Un Minuto de No Silencio', celebrado frente al Congreso de los Diputados, donde se han colocado 3.953 flores, una por cada fallecimiento por suicidio registrado en las últimas cifras oficiales. El minuto de silencio se ha interrumpido simbólicamente para trasladar el mensaje de la iniciativa: "El silencio mata. Hablar Salva".

"Si el Ministerio no iba a lanzar la campaña, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. La hemos hecho nosotros", ha señalado Nieto, quien ha defendido la necesidad de que la prevención implique a toda la sociedad.

"Yo misma he trabajado en la estrategia y mensajes de campañas de tráfico. Cuando mostramos el dolor y las terribles consecuencias de los accidentes, esas campañas ayudaron a salvar vidas. Hoy las muertes por suicidio casi triplican a las de tráfico. El presupuesto de la DGT en publicidad es inmenso; ¿cuánto destina el Gobierno a hablar de suicidio?", ha añadido la impulsora.

Dirigida por el cineasta Santiago Zannou, 'La Última Foto' muestra las últimas fotografías o vídeos reales de personas que posteriormente se quitaron la vida. Son imágenes de momentos cotidianos que, según explica la iniciativa, buscan cuestionar la idea de que las personas en riesgo de suicidio muestran siempre señales visibles de sufrimiento.

La campaña adapta en España 'The Last Photo', una iniciativa de CALM (Campaign Against Living Miserably) e ITV, que ha cedido de forma altruista los derechos para su adaptación con casos y familias españolas. La idea original fue creada por adam&eveDDB.

Hablar Salva señala que la campaña sigue estrategias de prevención desarrolladas en Reino Unido y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de contribuir a "hablar antes, escuchar mejor y disponer de más herramientas para prevenir".

En España se quitan la vida casi 4.000 personas al año, según los datos citados por la iniciativa. Nieto ha reclamado una mayor implicación institucional y social y ha pedido a los medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía que contribuyan a difundir los materiales de la campaña para ampliar su alcance.

"Hemos creado la campaña que le pedimos al Ministerio que hiciera, pero para darla a conocer necesitamos unos medios masivos con los que no contamos. Ya que no disponemos de presupuesto institucional para impulsar este mensaje, pedimos a los medios de comunicación, a las organizaciones y a cualquier persona a título individual que se sumen a romper el silencio", concluye Vicky Nieto.