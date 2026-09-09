Un detenido, un auto secuestrado y cinco allanamientos por una ola de robos

Las otras dos medidas se concretaron en el barrio Franklin, Rawson. En una de ellas no encontraron efectos relacionados con el robo, aunque Aballay fue aprehendido por un expediente contravencional debido a desorden e insultos.

El segundo procedimiento en ese barrio sí tuvo resultado positivo y permitió recuperar varios elementos que habían sido denunciados como robados en Comisaría 7ª: dos cortadoras de fiambre grises, una computadora completa marca Performance —CPU, teclado, mouse y monitor— y un bolso con prendas de vestir.

Además, durante los procedimientos fueron secuestrados otros objetos considerados de interés para la investigación: una balanza de cocina Seis, un Smart TV TCL de 50 pulgadas, un horno eléctrico Midea, una balanza comercial Caifan, una cafetera Stalyn, un termo de acero inoxidable, una pava eléctrica Liliana, un secador de pelo Nex y una planchita Atma.

La causa tiene como detenido a Molina Ovejero, mientras que los investigadores también buscan establecer la vinculación de un hombre de apellido Paratores, señalado como conductor del Fiat Palio que dio origen al procedimiento. El vehículo también quedó secuestrado.

Otro allanamiento permitió recuperar todo lo robado de un comercio de Rawson

En un expediente diferente, la Comisaría 6ª, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados de un comercio de Rawson.

El hecho había ocurrido en Prebell, un local ubicado en calle España 4040, entre Calvento y Devoto. La damnificada, de 22 años, denunció que desconocidos habían violentado las puertas de ingreso y sustraído distintos elementos utilizados para peluquería y $400.000 en efectivo.

Entre los objetos denunciados había cuatro secadores Vigo, un Baby Pro y un Eurostik; tres máquinas de cortar pelo Wahl y una Raquet; además de dos planchitas, una Eurostil y otra Stile Market.

La investigación tuvo un elemento clave desde el comienzo: las cámaras de seguridad del comercio. La damnificada aportó las filmaciones y, a partir de esas imágenes, la Fiscalía logró avanzar rápidamente hasta identificar el domicilio donde viviría uno de los sospechosos.

Con una orden judicial, personal de Comisaría 6ª realizó un allanamiento en una vivienda de calle Sívori, en Rawson. La medida fue positiva: los investigadores encontraron la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos y otras evidencias consideradas vinculantes para la causa.

El sospechoso quedó identificado a partir de las imágenes y es intensamente buscado por la policía.