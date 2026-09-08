Un duro y preocupante diagnóstico sobre la educación pública y privada del país volvió a encender todas las alarmas. Según el reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizado por la ONG Argentinos por la Educación, casi 8 de cada 10 estudiantes de 15 años en Argentina no alcanzan los conocimientos mínimos e indispensables en Matemática.
Enorme retroceso en Matemática: el 80% de los estudiantes no llega al nivel básico
El 76% de los estudiantes de 15 años no alcanza el umbral mínimo de conocimientos en Matemática, ubicando al país en el puesto 75 entre 91 naciones participantes y confirmando un deterioro continuo desde 2009.