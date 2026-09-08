"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > matemática

Enorme retroceso en Matemática: el 80% de los estudiantes no llega al nivel básico

El 76% de los estudiantes de 15 años no alcanza el umbral mínimo de conocimientos en Matemática, ubicando al país en el puesto 75 entre 91 naciones participantes y confirmando un deterioro continuo desde 2009.

Un duro y preocupante diagnóstico sobre la educación pública y privada del país volvió a encender todas las alarmas. Según el reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizado por la ONG Argentinos por la Educación, casi 8 de cada 10 estudiantes de 15 años en Argentina no alcanzan los conocimientos mínimos e indispensables en Matemática.

La edición PISA 2025 reveló que el 76% de los jóvenes argentinos quedó ubicado por debajo del Nivel 2, el umbral indispensable fijado por los estándares internacionales. En términos concretos, la mayoría de los alumnos no puede resolver consignas elementales de la vida cotidiana o del ámbito escolar, como calcular proporciones, aplicar una regla de tres simple o despejar ecuaciones sencillas.

Con un promedio de apenas 367 puntos en la materia —un 2.9% menos que en 2022—, la Argentina retrocedió al puesto 75 entre 91 sistemas educativos evaluados a nivel mundial, quedando además en la octava posición dentro de los 13 países participantes de América Latina (por detrás de Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil).

Te puede interesar...

El informe expone un declive sostenido durante las últimas dos décadas. Mientras que en 2006 el 36% de los estudiantes alcanzaba el nivel básico de Matemática, la cifra cayó al 27% en 2022 y tocó un piso histórico del 24% en esta última medición. Especialistas en materia educativa remarcaron la necesidad urgente de encarar una estrategia integral que refuerce el aprendizaje matemático a lo largo de toda la trayectoria escolar.

Temas

Te puede interesar