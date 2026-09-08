Enorme retroceso en Matemática: el 80% de los estudiantes no llega al nivel básico

La edición PISA 2025 reveló que el 76% de los jóvenes argentinos quedó ubicado por debajo del Nivel 2, el umbral indispensable fijado por los estándares internacionales. En términos concretos, la mayoría de los alumnos no puede resolver consignas elementales de la vida cotidiana o del ámbito escolar, como calcular proporciones, aplicar una regla de tres simple o despejar ecuaciones sencillas.

Con un promedio de apenas 367 puntos en la materia —un 2.9% menos que en 2022—, la Argentina retrocedió al puesto 75 entre 91 sistemas educativos evaluados a nivel mundial, quedando además en la octava posición dentro de los 13 países participantes de América Latina (por detrás de Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil).