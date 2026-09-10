Se esperan chaparrones y lluvias aisladas entre este jueves y el sábado

Las condiciones de inestabilidad se extenderán durante el viernes y la madrugada del sábado, periodo en el que se prevé la presencia de lluvias aisladas sobre distintos puntos de la provincia. Este fenómeno estará acompañado por un progresivo descenso en las marcas térmicas y el predominio de vientos del sector sur con ráfagas moderadas.

El pronóstico oficial indica que hacia la tarde del sábado comenzaría a registrarse una paulatina mejora en las condiciones del tiempo. Para las autoridades del organismo meteorológico, las precipitaciones previstas representan un cambio temporal en la masa de aire que dominará el inicio del fin de semana.