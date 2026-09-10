San Juan atraviesa un periodo de inestabilidad que comenzará a manifestarse a partir de la noche de este jueves 10 de septiembre. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada inicia con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima registrada en torno a los 7°C, esperando que el termómetro alcance una máxima de 22°C hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de chaparrones aislados irá en aumento hacia el cierre del día.
Se esperan chaparrones y lluvias aisladas entre este jueves y el sábado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de inestabilidad con descenso de temperatura para las próximas jornadas en la provincia.