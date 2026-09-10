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Se esperan chaparrones y lluvias aisladas entre este jueves y el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de inestabilidad con descenso de temperatura para las próximas jornadas en la provincia.

San Juan atraviesa un periodo de inestabilidad que comenzará a manifestarse a partir de la noche de este jueves 10 de septiembre. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada inicia con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima registrada en torno a los 7°C, esperando que el termómetro alcance una máxima de 22°C hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de chaparrones aislados irá en aumento hacia el cierre del día.

Las condiciones de inestabilidad se extenderán durante el viernes y la madrugada del sábado, periodo en el que se prevé la presencia de lluvias aisladas sobre distintos puntos de la provincia. Este fenómeno estará acompañado por un progresivo descenso en las marcas térmicas y el predominio de vientos del sector sur con ráfagas moderadas.

El pronóstico oficial indica que hacia la tarde del sábado comenzaría a registrarse una paulatina mejora en las condiciones del tiempo. Para las autoridades del organismo meteorológico, las precipitaciones previstas representan un cambio temporal en la masa de aire que dominará el inicio del fin de semana.

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