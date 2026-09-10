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Los jóvenes de entre 20 y 35 años son los que más llaman al 911 por crisis emocionales

Carina Balmaceda, del equipo del CISEM, advirtió que las consultas se triplicaron, que ya no existen "días fijos de crisis" y remarcó la importancia de escuchar sin subestimar.

Por Marcela Silva

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, los registros de contención telefónica en San Juan muestran un cambio profundo en el comportamiento de la comunidad. Con un equipo de cinco psicólogos por guardia y atención las 24 horas, la línea 911 recibe diariamente entre 50 y 60 llamados vinculados a crisis emocionales y consultas de salud mental.

Sobre el incremento constante de la demanda, la coordinadora del equipo, Carina Balmaceda, explicó que el fenómeno va en consonancia con la tendencia nacional: "Los llamados se han triplicado y el incremento es elevado. A lo largo de este año la demanda ha variado y es indistinta: un llamado puede darse un lunes o un viernes. Ya no hay estaciones ni un día fijo, hoy lo marca el contexto".

Adultos jóvenes y la necesidad de ser escuchados

Dentro de la multicausalidad que atraviesa a las conductas suicidas, los datos del CISEM marcan una franja etaria donde se concentra el mayor volumen de pedidos de auxilio: "El rango etario de adulto joven, de 20 a 35 años, es donde se observa un mayor incremento de llamados. En cuanto al género, prevalece el masculino", precisó Balmaceda.

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Más allá de las estadísticas, la especialista hizo hincapié en el trasfondo emocional que reciben a diario a través de la línea de emergencia: "Se escucha mucho sufrimiento, hoy está muy marcado en el llanto y en la angustia. Eso me hace reflexionar sobre la necesidad de escucha que hay. A nivel personal, todos los llamados tienen la misma relevancia, sea de un joven, un adolescente o un adulto".

Detectar el sufrimiento a tiempo y abrir canales de diálogo dentro del entorno cercano resulta indispensable para prevenir desenlaces fatales. La contención primaria suele comenzar en el círculo familiar, de amigos o de trabajo.

"Es muy importante cuando la persona lo pone en palabras, porque a nivel psicoemocional no lo puede sostener. Ponerlo en palabras es un indicador para amigos, vecinos, pareja o compañeros. Que pueda abrirse con otro es muy importante", enfatizó Balmaceda. Asimismo, advirtió sobre la actitud ante una manifestación de angustia: "No hay que minimizar la situación. Si alguien dice que la está pasando mal, hay que decir 'estoy acá, puedo escucharte'. Nunca hay que subestimar".

Cómo funciona el abordaje ante una crisis

Al ingresar una llamada al 911, se deriva inmediatamente al psicólogo de guardia para realizar una primera evaluación y brindar contención. Cuando se detecta un indicador de riesgo elevado, se despide un móvil policial para constatar la situación en el lugar e integrar el caso con el sistema de salud pública (hospitales y centros de salud) para su seguimiento.

"Es importante transmitir que poder hablar y encontrar un espacio para decir lo que pasa es fundamental. Tienen que saber que no están solos y que siempre alguien va a estar para acompañar", concluyó Balmaceda.

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