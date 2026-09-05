Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

En el mensaje difundido para despedirlo, la familia remarcó su calidad personal más allá de los honores políticos: "Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino".
La noticia repercutió en el mundo de la política y en el peronismo. El ex ministro del Interior, Aníbal Fernández, expresó: “Que Dios te bendiga querido amigo”.
Por su parte, el diputado nacional y ex ministro de Defensa Agustín Rossi publicó en sus redes: “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomia. Abrazo a sus compañeros y familiares”.