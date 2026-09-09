Milei le pidió a la oposición que apoye en el Congreso los proyectos por Malvinas

Y agregó: “Lo hizo también anteponiendo, a veces, sus ideas a las de los propios locales que torcían y operaban en favor de la corona española. Que hoy, en esta causa, lo hacen por los ingleses”.

Para Milei, de aquella gesta, la Argentina aprendió que sin decisión ni ejecución es posible avanzar en “nuestras justas luchas”. “La soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos”, afirmó.

Y concluyó: “La soberanía nacional se defiende haciendo crecer la economía de nuestros compatriotas e invirtiendo en la defensa y protección de nuestro suelo y nuestra patria. Todo esto lo vamos a llevar adelante a pesar de las quejas de quienes dedicaron años a quitarle relevancia internacional a nuestra Nación”.

El acto inaugural se realizó antes de la sesión especial prevista en el Congreso, donde se tratarán la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y se debatirá sobre endeudamiento familiar.