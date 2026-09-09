El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en Palermo. En su discurso le pidió a la oposición que apoye los proyectos por Malvinas que enviará en los próximos días al Congreso. “Con esto no puede haber grieta”, aseguró.
Milei le pidió a la oposición que apoye en el Congreso los proyectos por Malvinas
El Presidente encabezó el acto inaugural del Museo del Regimiento de Granaderos en Palermo. Reclamó unificar criterios y sostuvo que la soberanía se ejerce con actos y no con discursos.