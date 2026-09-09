A los 18 años acumuló dos condenas e irá al Penal: el historial que carga

Uno de los jóvenes simuló ser el pasajero y subió al Peugeot 208. En ese momento, otro se acercó a la puerta del conductor y lo intimidó con lo que parecía ser un arma de fuego. Después se comprobó que se trataba de un revólver de juguete.

La situación terminó en un forcejeo y el chofer recibió varios golpes en el rostro. Los agresores escaparon con dinero y un iPhone 13 Pro Max.

Costa Canal 1, un lugar que vuelve a aparecer en su historial

El antecedente más reciente de Aguilera también había tenido como escenario Costa Canal 1. En otro episodio, había sido detenido después de un robo contra una conductora de una aplicación, a quien le sustrajeron un teléfono ZTE.

Además, Aguilera había quedado vinculado a otro violento episodio ocurrido en la misma zona, en el que un joven terminó baleado y fueron aprehendidas varias personas. En ese expediente fue mencionado junto a otros dos jóvenes y se les atribuyeron, según la acusación de entonces, delitos relacionados con abuso de arma, lesiones y violación de domicilio.

Esos antecedentes marcan que Costa Canal 1 aparece reiteradamente en las causas en las que Aguilera quedó involucrado, aunque no todos esos episodios tuvieron el mismo desenlace judicial.

En el robo al chofer de Uber, en cambio, la situación terminó con una condena efectiva. La policía llegó al lugar tras recibir el aviso de que varios sujetos estaban forcejeando con un conductor y Aguilera fue detenido mientras intentaba escapar. Durante el palpado le encontraron $4.900.

La condena fue acordada mediante un juicio abreviado entre la defensa y el fiscal Fernando Bonomo, junto con las ayudantes fiscales Liliam Mari y Lucía Escudero, de la UFI de Flagrancia.

Con 18 años, Aguilera pasó de tener una pena que le permitía permanecer en libertad a quedar obligado a cumplir una condena efectiva en el Penal por la acumulación de aquella sanción con el nuevo robo.