Detectaron en Argentina los primeros casos de la variante BA.3.2 de COVID

Ya se había detectado este linaje en Sudáfrica

Este linaje se detectó por primera vez en noviembre de 2024 en Sudáfrica, desciende de Ómicron BA.3 y fue clasificado a nivel mundial como Variante Bajo Monitoreo (VUM), según indicó el BEN que añadió que, hasta el momento, en la Región de las Américas solo se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa.

La detección de este sublinaje en Argentina pone en valor la capacidad de detección del sistema de vigilancia genómica del país y destaca la importancia de continuar monitoreando la caracterización genómica de SARS-CoV-2 para poder detectar la introducción de nuevas variantes y monitorear su comportamiento en relación transmisibilidad, severidad y potencial impacto de las medidas de prevención y control.

Si bien el BEN indicó que la circulación general del SARS-CoV-2 en el país se mantiene actualmente en niveles bajos y estables, ante la aparición de los primeros casos locales, el Ministerio de Salud remarcó la importancia de sostener la vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad, con el objetivo de seguir de cerca la transmisibilidad, la severidad y el comportamiento de BA.3.2.