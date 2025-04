"Lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la cag... Mañana yo voy a buscarle la vuelta”, cerró Leopoldo Luque sobre Diego Maradona.

Lejos de terminar ahí, mostraron mensajes de Agustina Cosachov y expresó en su audio: “Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo”.