Conmemoraron el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Por último, la ministra de Gobierno Laura Palma aludió a mantener siempre presente “una fecha que trasciende el tiempo, que es un compromiso vivo con los valores que sostienen nuestra convivencia como sociedad”. Expresó también que “hoy hablamos de memoria, de verdad y de justicia, pero sobre todo hablamos de democracia, que no es solo un sistema de gobierno, sino construcción colectiva, diaria, que se alimenta del respeto, del diálogo y de la participación”.

“La democracia se fortalece cuando la sociedad decide no olvidar. Una sociedad que olvida corre el riesgo de repetir sus errores, pero una sociedad que recuerda se vuelve más consciente, más crítica y más libre”, concluyó la ministra Palma, cerrando un solemne acto que tuvo como corolario la intervención artística del Elenco Teatral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan, que expuso una serie de poemas alusivos a la jornada.

La actividad contó con la presencia de la intendenta del departamento Capital Susana Laciar, el secretario de Seguridad y Orden Público Enrique Delgado, el director del Servicio Penitenciario Provincial Carlos Suárez, la decana de la FFHA Miriam Arrabal, organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la dictadura.