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Conmemoraron el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El acto recordatorio se llevó a cabo en las inmediaciones de la exLegislatura provincial.

El Ministerio de Gobierno encabezó el acto de conmemoración del 50° aniversario del comienzo de la última dictadura cívico militar de la Argentina, en el espacio de la ex-Legislatura de San Juan, con un evento que contuvo expresiones recordatorias y artísticas.

Guillermo Rodríguez, hijo de desaparecidos y perteneciente a la Agrupación H.I.J.O.S., se expresó con un discurso alusivo a su historia familiar y destacó la puesta en valor del antiguo recinto legislativo para el acto, por su uso como centro clandestino de detención local durante el "Proceso de Reorganización Nacional", nombre que se le dio al golpe de Estado de 1976.

Le siguió en el uso de la palabra el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Juan José Dubos, quien se refirió a la jornada como “un día que marcó el inicio de una de las etapas más oscuras de nuestra historia, dejando una huella imborrable en toda la sociedad argentina”. Agregó además que la fecha “representa un recordatorio permanente que nos compromete a nunca olvidar, reiterando nuestro compromiso con la democracia”.

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Por último, la ministra de Gobierno Laura Palma aludió a mantener siempre presente “una fecha que trasciende el tiempo, que es un compromiso vivo con los valores que sostienen nuestra convivencia como sociedad”. Expresó también que “hoy hablamos de memoria, de verdad y de justicia, pero sobre todo hablamos de democracia, que no es solo un sistema de gobierno, sino construcción colectiva, diaria, que se alimenta del respeto, del diálogo y de la participación”.

“La democracia se fortalece cuando la sociedad decide no olvidar. Una sociedad que olvida corre el riesgo de repetir sus errores, pero una sociedad que recuerda se vuelve más consciente, más crítica y más libre”, concluyó la ministra Palma, cerrando un solemne acto que tuvo como corolario la intervención artística del Elenco Teatral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan, que expuso una serie de poemas alusivos a la jornada.

La actividad contó con la presencia de la intendenta del departamento Capital Susana Laciar, el secretario de Seguridad y Orden Público Enrique Delgado, el director del Servicio Penitenciario Provincial Carlos Suárez, la decana de la FFHA Miriam Arrabal, organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la dictadura.

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