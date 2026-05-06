Un nuevo informe titulado “¿Cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral?” revela una realidad preocupante: el 52% de los estudiantes secundarios en Argentina carece de una visión clara sobre su futuro profesional. Este dato, basado en las pruebas PISA 2022, marca un salto drástico respecto al 22% registrado en 2018 y sitúa al país muy por encima del promedio de la OCDE (39%).
Alerta educativa: se duplicó la incertidumbre laboral en los adolescentes
Según un informe de Argentinos por la Educación, el 52% de los jóvenes de 15 años no proyecta qué ocupación tendrá en su adultez.