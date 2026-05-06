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Alerta educativa: se duplicó la incertidumbre laboral en los adolescentes

Según un informe de Argentinos por la Educación, el 52% de los jóvenes de 15 años no proyecta qué ocupación tendrá en su adultez.

Un nuevo informe titulado “¿Cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral?” revela una realidad preocupante: el 52% de los estudiantes secundarios en Argentina carece de una visión clara sobre su futuro profesional. Este dato, basado en las pruebas PISA 2022, marca un salto drástico respecto al 22% registrado en 2018 y sitúa al país muy por encima del promedio de la OCDE (39%).

El peso del nivel socioeconómico

La falta de perspectiva no afecta a todos por igual. Existe una brecha de 20 puntos porcentuales vinculada al origen social: mientras que en el sector más rico el 39% manifiesta incertidumbre, la cifra trepa al 59% entre los jóvenes de los sectores más vulnerables. Además, el rendimiento escolar juega un papel clave, ya que quienes tienen dificultades en Matemática presentan mayores niveles de indecisión vocacional.

Aspiraciones: entre la tradición y la "ilusión Messi"

Entre el 48% de los adolescentes que sí logran definir una meta, las preferencias están fuertemente marcadas por el género y, en algunos casos, por expectativas poco realistas:

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Mujeres: Se inclinan por carreras tradicionales y trayectorias formativas definidas, como Medicina (11,6%), Psicología (10,9%) y Abogacía (9,8%).

Varones: La opción más elegida es ser deportista (11%), seguida por Ingeniería (8,2%) y profesionales TIC (6,6%). Especialistas advierten sobre la "ilusión Messi", donde la aspiración es tan visible como estadísticamente improbable.

Un sistema que debe reaccionar

Expertos como Guillermina Laguzzi, coautora del estudio, sostienen que estos datos son una señal de alerta sobre cómo la escuela vincula a los jóvenes con el mundo del trabajo. La concentración de la incertidumbre en los sectores más desfavorecidos sugiere que la orientación vocacional debe dejar de ser un aspecto secundario para convertirse en una herramienta de equidad urgente.

Por su parte, desde el sector productivo señalan que, en un mercado global que cambia rápidamente, la clave para reducir esta ansiedad juvenil será fortalecer la capacidad de adaptación y la articulación entre el sistema educativo y la realidad laboral actual.

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