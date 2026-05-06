Alerta educativa: se duplicó la incertidumbre laboral en los adolescentes

Mujeres: Se inclinan por carreras tradicionales y trayectorias formativas definidas, como Medicina (11,6%), Psicología (10,9%) y Abogacía (9,8%).

Varones: La opción más elegida es ser deportista (11%), seguida por Ingeniería (8,2%) y profesionales TIC (6,6%). Especialistas advierten sobre la "ilusión Messi", donde la aspiración es tan visible como estadísticamente improbable.

Un sistema que debe reaccionar

Expertos como Guillermina Laguzzi, coautora del estudio, sostienen que estos datos son una señal de alerta sobre cómo la escuela vincula a los jóvenes con el mundo del trabajo. La concentración de la incertidumbre en los sectores más desfavorecidos sugiere que la orientación vocacional debe dejar de ser un aspecto secundario para convertirse en una herramienta de equidad urgente.

Por su parte, desde el sector productivo señalan que, en un mercado global que cambia rápidamente, la clave para reducir esta ansiedad juvenil será fortalecer la capacidad de adaptación y la articulación entre el sistema educativo y la realidad laboral actual.