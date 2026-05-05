Pan y pizza deliciosos y sin gluten: dos recetas fundamentales en el día del celíaco

Un punto súper relevante en esta receta, es que batiremos las claras a punto nieve así quedará perfecto el pan nube. Para ello debemos ayudarnos con una batidora eléctrica y tener el recipiente súper limpio. Caso contrario, si hay restos de materia grasa, notarás dificultadas para que las claras tomen volumen. Recuerda precalentar el horno con unos minutos de anticipación, a continuación el resto de los detalles.

Utiliza un poco de papel manteca para garantizarte que salgan perfectos.

Ingredientes:

2 huevos

2 cucharadas de queso crema

1/2 cucharadita de polvo de hornear

También puedes agregarle una yema a la preparación, en la cocina se puede innovar.

Procedimiento:

Primero cascamos los huevos, separando las yemas de las claras.

Luego mezclamos el queso crema con las yemas hasta que quede homogénea la mezcla. Agregamos el polvo de hornear y reservamos

Batimos las claras a punto nieve, con un recipiente súper limpio.

Incorporamos la mezcla de las claras con la preparación de las yemas con movimientos suaves y envolventes.

Preparamos la placa de horno con un poco de materia grasa o la placa de silicona con la ayuda de una cuchara distribuimos la preparación dándole forma circular.

Con el horno precalentado a una temperatura media(180ºC o 375ºF), horneamos por 15 minutos. Dejamos enfriar, cortamos y rellenamos.

Pizza sin gluten y con solo tres ingredientes

Hacer una pizza sin trigo, avena, cebada y centeno, sí es posible, sin TACC. La receta de hoy no tiene dificultad y se hace en muy poco tiempo.

Si tienes amigos celíacos o que no consumen harina de trigo adorarán tu receta. La pizza es un platillo delicioso que se replica por todo el mundo. Hoy con otra adaptación pero el mismo sabor.

La pizza casera es una comida muy válida para una cena o almuerzo, con un poco de salsa de tomates fritos y un poco de queso se resuelve el paradigma. Otra cuestión positiva de esta receta,es que podemos hacerla con jamón, olivas, tomates y mil opciones más.

Ingredientes:

280 grs tazas de harina de trigo sarraceno

1 cucharadita de sal marina

125 ml de agua

Procedimiento: