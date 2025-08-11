Prohíben un conocido suplemento dietario por ser ilegal y peligroso para la salud

Además, al no poder identificarse su procedencia ni condiciones de elaboración, la autoridad sanitaria prohibió su elaboración, fraccionamiento y venta tanto en locales físicos como en plataformas de comercio electrónico.

suplemento dietario

La investigación comenzó a partir de una consulta de un particular que puso en duda la genuinidad del suplemento Wondercow Colostrum, promocionado en tiendas online.

El Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL confirmó que no existe registro de importación ni autorización para su comercialización en Argentina. Por ello, notificó el incidente al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) y recomendó medidas inmediatas para proteger la salud pública.

La disposición oficial indica que este tipo de productos sin registro no pueden garantizar su inocuidad ni calidad, poniendo en riesgo a los consumidores. En consecuencia, ANMAT prohibió su elaboración y comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo cualquier plataforma digital.