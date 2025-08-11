La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow”, por no haber cumplido con el procedimiento de importación ni contar con registros sanitarios, lo que lo convierte en un alimento ilegal y potencialmente riesgoso para la salud.
Prohíben un conocido suplemento dietario por ser ilegal y peligroso para la salud
La ANMAT detectó irregularidades en la importación y comercialización de un producto que no cumple con los requisitos legales.