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Milei reunió a su Gabinete con el tema Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes

El encuentro se dio antes del envío al Congreso del proyecto sobre las cuentas públicas del año en que el Presidente buscará su reelección. Tiene previsto, además, convocar nuevamente a diputados y senadores violetas.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes desde las 10 una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, la tercera consecutiva en tres semanas. Sobre la mesa estuvieron como puntos centrales el seguimiento de las medidas anunciadas por el tema Malvinas y la definición del Presupuesto 2027, además de la estrategia parlamentaria general del oficialismo.

La convocatoria es parte de una nueva dinámica de encuentros semanales que el mandatario impuso con sus ministros para repasar la gestión por áreas y fijar prioridades. El primero fue el 24 de agosto y el martes pasado se repitió, con la situación de las islas del Atlántico Sur como uno de los asuntos centrales.

De esa discusión surgió la decisión de hablar por cadena nacional el jueves pasado, cuando el jefe de Estado anunció una batería de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas que rodean el archipiélago. Entre ellas, el endurecimiento de las sanciones a las empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Parlamento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé crear un Consejo de Seguridad Nacional.

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En el oficialismo hacen un balance favorable del impacto inicial de esos anuncios, ya que grandes compañías internacionales de servicios petroleros ya comunicaron que no participarán de actividades ligadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas. No obstante, desde Reino Unido vincularon las declaraciones presidenciales con conveniencias de la coyuntura política local y aseguraron que las islas son "británicas porque los isleños eligen" serlo.

El otro eje de la agenda en el equipo de gobierno por estos días es el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado antes del 15 de septiembre. La iniciativa mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, en el marco de una disputa que se anticipa compleja con gobernadores y bloques dialoguistas por la obra pública y los recursos provinciales.

En la estrategia legislativa tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cargo del vínculo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Ejecutivo nacional buscará impulsar en paralelo proyectos como la reforma electoral, después de una semana de alta exposición presidencial por el viaje a Chile y la cadena nacional.

Antes de que el proyecto de las cuentas públicas llegue al Congreso, Milei volverá a convocar a la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza -encuentro inicialmente pautado para el lunes 14 de septiembre- para reforzar la defensa de la iniciativa. Está previsto un discurso económico hacia los legisladores, con el ministro Luis Caputo como posible orador, y el refuerzo del pedido para que defiendan públicamente y en el Parlamento la gestión libertaria.

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