Milei reunió a su Gabinete con el tema Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes

En el oficialismo hacen un balance favorable del impacto inicial de esos anuncios, ya que grandes compañías internacionales de servicios petroleros ya comunicaron que no participarán de actividades ligadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas. No obstante, desde Reino Unido vincularon las declaraciones presidenciales con conveniencias de la coyuntura política local y aseguraron que las islas son "británicas porque los isleños eligen" serlo.

El otro eje de la agenda en el equipo de gobierno por estos días es el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado antes del 15 de septiembre. La iniciativa mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, en el marco de una disputa que se anticipa compleja con gobernadores y bloques dialoguistas por la obra pública y los recursos provinciales.

En la estrategia legislativa tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cargo del vínculo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Ejecutivo nacional buscará impulsar en paralelo proyectos como la reforma electoral, después de una semana de alta exposición presidencial por el viaje a Chile y la cadena nacional.

Antes de que el proyecto de las cuentas públicas llegue al Congreso, Milei volverá a convocar a la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza -encuentro inicialmente pautado para el lunes 14 de septiembre- para reforzar la defensa de la iniciativa. Está previsto un discurso económico hacia los legisladores, con el ministro Luis Caputo como posible orador, y el refuerzo del pedido para que defiendan públicamente y en el Parlamento la gestión libertaria.