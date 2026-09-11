Milei a los docentes: "Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento"

"Quisiera saludar y desearles un muy feliz día a todos los maestros que acompañan hoy a los alumnos en este acto, y a todos los maestros del país. Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino", saludó el Presidente en el inicio de su locución y agregó: "Los maestros que los acompañan tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana, y que ellos les demuestran cada día que enseñar vale la pena. Gracias por estar y gracias por el trabajo que hacen todos los días".

En su mensaje - que duró poco más de 5 minutos - Milei también se dirigió a los alumnos presentes y remarcó la importancia de la educación en la construcción de la ciudadanía: "Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar, empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa".