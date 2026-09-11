El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto oficial por el Día del Maestro, en el que brindó un discurso ante docentes y estudiantes. La actividad comenzó a las 11 en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación y concluyó con la entrega de diplomas a los presentes.
Milei a los docentes: "Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento"
"Quisiera saludar y desearles un muy feliz día a todos los maestros que acompañan hoy a los alumnos en este acto, y a todos los maestros del país. Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino", saludó el Presidente en el inicio del discurso.