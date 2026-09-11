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Milei a los docentes: "Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento"

"Quisiera saludar y desearles un muy feliz día a todos los maestros que acompañan hoy a los alumnos en este acto, y a todos los maestros del país. Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino", saludó el Presidente en el inicio del discurso.

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto oficial por el Día del Maestro, en el que brindó un discurso ante docentes y estudiantes. La actividad comenzó a las 11 en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación y concluyó con la entrega de diplomas a los presentes.

"Quisiera saludar y desearles un muy feliz día a todos los maestros que acompañan hoy a los alumnos en este acto, y a todos los maestros del país. Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino", saludó el Presidente en el inicio de su locución y agregó: "Los maestros que los acompañan tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana, y que ellos les demuestran cada día que enseñar vale la pena. Gracias por estar y gracias por el trabajo que hacen todos los días".

En su mensaje - que duró poco más de 5 minutos - Milei también se dirigió a los alumnos presentes y remarcó la importancia de la educación en la construcción de la ciudadanía: "Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar, empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa".

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"Si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien. Si uno tira un papel al piso, parece que no pasa nada, pero si todos piensan que algo así no cambia nada y hacen lo que quieren, la plaza se llena de basura y nadie puede disfrutarla, o la fila se convierte en un desorden o el juego deja de tener sentido. Ser un buen ciudadano es entender que lo que uno hace, por más chico que parezca, también afecta a los demás", relató el mandatario.

En medio de la repercusión por los malos resultados de las pruebas PISA, el Presidente aseguró: "La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciendo lo posible".

Por otro lado, en sus redes sociales, el presidente Javier Milei, publicó un video realizado con IA en donde comparte una charla con Domingo Faustino Sarmiento.

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