Fuerte terremoto de 7,4 sacudió a Colombia y se suman réplicas en distintos distritos

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno colombiano declaró la situación de “desastre nacional”, una medida destinada a acelerar la movilización de recursos y la asistencia a las zonas afectadas.

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El presidente Abelardo de la Espriella, recientemente asumido en el cargo, encabezó un comité extraordinario para coordinar la respuesta ante el terremoto y supervisar las tareas de rescate y asistencia.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia, mientras continúa el relevamiento de estructuras que podrían haber quedado comprometidas.

La violencia del movimiento provocó daños estructurales en distintos puntos del oeste colombiano. En Pereira, además de las víctimas fatales, se reportaron importantes daños en edificios y construcciones históricas. En Manizales también hubo derrumbes y estructuras afectadas, mientras que en Cali los equipos de emergencia utilizan drones para evaluar el alcance de los daños.

Las autoridades pidieron a la población no ingresar a edificios que presenten daños estructurales, ante la posibilidad de nuevos desprendimientos o colapsos.

El sismo también provocó inconvenientes en varios aeropuertos de la región. Las operaciones fueron suspendidas preventivamente en algunas terminales mientras especialistas evalúan las condiciones de las instalaciones.

El Servicio Geológico Colombiano señaló que el movimiento fue uno de los más fuertes registrados en el país durante la última década.

Tras el terremoto principal se registraron réplicas, entre ellas movimientos de magnitud 2,8 y 4,8, mientras los organismos especializados mantienen el monitoreo de la actividad sísmica. El antecedente de la región también preocupa a las autoridades: en 1979, Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7,2 en una zona cercana.

Mientras aumenta el número de víctimas confirmado, los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros para localizar a posibles sobrevivientes. La prioridad ahora está puesta en rescatar a las personas atrapadas, asistir a los heridos y determinar el estado de las estructuras que quedaron dañadas.

La cifra de fallecidos podría continuar modificándose durante las próximas horas a medida que avancen las tareas de búsqueda y se complete el relevamiento en las localidades afectadas.