Monteoliva juró como ministra de Seguridad de la Nación

“La situación de Nahuel es una preocupación de todos los días, es un trabajo de todos los días, hay muchísima información de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, que no puede ser por obvias razones públicas. No hay un día que junto a Gendarmería y a las autoridades de Cancillería no estemos trabajando por traer a Nahuel Gallo”, remarcó.

Escoltada por la saliente ministra, Monteoliva aseguró que protagonizará una “continuidad del trabajo” que encarnó Bullrich con la profundización de lo que definió como “doctrina Bullrich”. “Es la profundización de las políticas de orden público, del trabajo en fronteras, del despliegue en todo el país, de trabajando con la lucha frente al narcotráfico, las organizaciones criminales y la doctrina Bullrich está más fuerte que nunca”, planteó.

Asimismo, destacó el Plan Bandera y se mostró preocupado por la situación de la provincia de Buenos Aires al tiempo que dejó abierta la chance de reunirse con el gobernador Axel Kicillof. “A todos nos preocupa siempre la provincia de Buenos Aires y, como siempre, las Fuerzas Federales están para acompañar y para hacer un trabajo complementario al trabajo que hace la Policía de la Provincia y el Ministerio de Seguridad de la Provincia”, afirmó.

Por último, aseguró que no habrá cambios en los equipos de la cartera, salvo algunas bajas mínimas.

Asistieron al breve acto que se celebró en el Salón Blanco varios integrantes del Gabinete. Entre ellos Manuel Adorni, ministro coordinador; Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También dio el presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. yCn