Avanza la coordinación federal en seguridad con presencia sanjuanina

Durante la jornada se avanzó en la definición de cuatro ejes prioritarios: la reducción de homicidios, el combate al narcotráfico, el control de la circulación de armas y el desarrollo de una estrategia nacional contra el ciberdelito.

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Además, se abordaron otros temas sensibles como la búsqueda de personas desaparecidas, la lucha contra la trata de personas y la coordinación de información para enfrentar el crimen organizado.

El encuentro también incluyó análisis sobre el control de tránsito aéreo irregular y el fortalecimiento de políticas migratorias vinculadas a la seguridad, en el marco de una estrategia federal que apunta a sostener acciones a largo plazo.

De esta manera, la reunión consolidó una agenda común entre las distintas jurisdicciones, con el objetivo de mejorar la prevención del delito y reforzar la protección de la ciudadanía en todo el país.