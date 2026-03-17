Avanza la coordinación federal en seguridad con presencia sanjuanina
La provincia participó del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba, donde se definieron prioridades comunes contra el delito a nivel nacional.
San Juan formó parte de la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior 2026, un encuentro clave para la coordinación de políticas públicas en materia de seguridad a nivel nacional.
La actividad se desarrolló en Córdoba y reunió a representantes de las 24 jurisdicciones del país, en un espacio destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y provincias frente a distintas problemáticas delictivas.
Embed - Secretaría de Seguridad on Instagram: "San Juan participó de la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior 2026, desarrollada en Córdoba, donde se avanzó en acuerdos clave para fortalecer la coordinación entre Nación y provincias frente al delito. En representación de la provincia, la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, formó parte del encuentro junto a autoridades de todo el país, consolidando el trabajo articulado y federal para mejorar la prevención y la respuesta ante problemáticas de seguridad."
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En representación de la provincia participó la subsecretaria de Seguridad, quien se sumó a las mesas de trabajo donde se delinearon estrategias comunes y se analizaron escenarios actuales en todo el territorio argentino.
Durante la jornada se avanzó en la definición de cuatro ejes prioritarios: la reducción de homicidios, el combate al narcotráfico, el control de la circulación de armas y el desarrollo de una estrategia nacional contra el ciberdelito.
Además, se abordaron otros temas sensibles como la búsqueda de personas desaparecidas, la lucha contra la trata de personas y la coordinación de información para enfrentar el crimen organizado.
El encuentro también incluyó análisis sobre el control de tránsito aéreo irregular y el fortalecimiento de políticas migratorias vinculadas a la seguridad, en el marco de una estrategia federal que apunta a sostener acciones a largo plazo.
De esta manera, la reunión consolidó una agenda común entre las distintas jurisdicciones, con el objetivo de mejorar la prevención del delito y reforzar la protección de la ciudadanía en todo el país.