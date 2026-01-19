Milei viaja a Davos y busca conquistar capital internacional

Sin embargo, el foco también estará puesto en los pasillos del Foro. Persiste una fuerte expectativa por una posible reunión bilateral, o al menos un encuentro informal, con Donald Trump.

El cruce entre ambos mandatarios se daría en un clima de alta volatilidad internacional, marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y la escalada de tensiones en Irán.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Davos

Más allá de la retórica política, la agenda del miércoles incluye una maratón de reuniones privadas con los máximos referentes del sistema financiero global. Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs). También se sumarán a la mesa Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

La presentación del mandatario argentino ocurre apenas días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei llevará bajo el brazo para negociar con los inversores.

No obstante, el foro no estará exento de temas espinosos de la agenda de Trump, como sus planes respecto a la anexión de Groenlandia, lo que añade una capa extra de complejidad diplomática a una cumbre que definirá gran parte de la relación de la Argentina con el mundo para el resto del año.