El Chaqueño Palavecino y Milei cantaron "Amor Salvaje" a dúo en Jesús María

El propio mandatario le pidió por micrófono al popular artista interpretar esa canción, argumentando que siente "amor salvaje" por Córdoba. Palavecino aceptó la propuesta e invitó a Milei a subir al escenario del anfiteatro José Hernández, donde ambos entonaron el tema ante el aplauso del público.

La escena se dio en el marco de una noche de gran convocatoria, con entradas agotadas, y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival, que reúne cada año a miles de personas y a las principales figuras del folclore argentino.