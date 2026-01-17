El Chaqueño Palavecino y Milei cantaron "Amor Salvaje" a dúo en Jesús María

Un momento inesperado, llamativo y con ribetes históricos se vivió en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María cuando el presidente Javier Milei compartió escenario con el Chaqueño Palavecino y cantaron a dúo el clásico folclórico “Amor Salvaje”.
El presidente le pidió al popular artista esa canción, y el músico lo invitó a subir al escenario del anfiteatro José Hernández. Allí, juntos entonaron el hit folclórico.