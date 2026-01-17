Las claves del acuerdo entre el Mercosur y la UE: cómo beneficiará a la Argentina

Apertura de mercados

La Unión Europea eliminará aranceles para cerca del 92% de las exportaciones del Mercosur, mientras que otro 7,5% accederá mediante cuotas preferenciales. El objetivo es facilitar el ingreso de productos regionales al mercado europeo.

Impacto en las exportaciones argentinas

Desde el Gobierno estiman que el acuerdo permitirá incrementar de manera significativa las ventas externas hacia la UE, uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas. Se verán beneficiados sectores como el agroindustrial, la energía, la minería y la industria manufacturera.

Beneficios para el Mercosur

El tratado consolida al Mercosur como un bloque con mayor peso internacional y amplía su acceso a un mercado de más de 440 millones de consumidores, con reglas comunes y previsibilidad comercial.

Inversiones y previsibilidad

La Unión Europea es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en Argentina. El acuerdo busca generar un marco jurídico más estable, con reglas claras para las empresas y mayor seguridad para nuevos proyectos.

Reglas comerciales y estándares

El entendimiento incluye compromisos en materia de propiedad intelectual, compras públicas, competencia y desarrollo sostenible, alineando normas comerciales entre ambos bloques.

Qué significa el acuerdo UE-Mercosur para la Argentina

La Unión Europea ya es un socio clave para la Argentina. Entre enero y noviembre de 2025 —último dato disponible—, la UE fue el tercer destino de las exportaciones locales, detrás de Brasil y China. En esos once meses, las ventas al bloque europeo sumaron unos US$7921 millones, 3,7% más que en el mismo período de 2024, de acuerdo con datos del Indec.

En base al acuerdo firmado, se prevén mejoras arancelarias concretas para productos clave de la canasta exportadora argentina. La carne vacuna, que hoy paga aranceles de entre 20% y 60%, accederá a nuevas cuotas con aranceles reducidos o nulos; los langostinos y calamares pasarán a tributar 0%; la merluza y la miel también ingresarán sin aranceles, al igual que una amplia variedad de frutas y cítricos, como limones, peras, arándanos, cerezas y kiwi. Además, se otorgarán las mayores cuotas agrícolas jamás concedidas por la UE para productos como carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol.

En términos de impacto macroeconómico, las proyecciones oficiales indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un plazo de diez años. En valores, los envíos pasarían de US$ 8.641 millones en 2025 a más de US$ 19.000 millones en una década, impulsados principalmente por sectores estratégicos como energía, minería, litio, cobre e hidrocarburos

Finalmente, el acuerdo apunta a fortalecer la previsibilidad jurídica y el atractivo para las inversiones extranjeras. La Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los USD 75.000 millones, y el tratado establece un marco regulatorio alineado con las mejores prácticas internacionales, complementando otros instrumentos de incentivo a la inversión vigentes en el país.

Según datos de un estudio encargado por la Secretaría de Estado de Comercio –dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España-, el acuerdo de la UE con el Mercosur aglutina cerca del 20% del PIB mundial medido en dólares constantes, un 8,5% de la población mundial y el 30% del comercio global.

El acuerdo se concreta en un contexto en el que la UE ya ocupa un lugar relevante en el comercio exterior argentino y en el que el Mercosur sigue siendo un socio central, aunque lejos de desplazar a China como principal destino y origen del intercambio. Los datos muestran que el entendimiento no redefine de inmediato la estructura comercial del país, pero sí puede profundizar tendencias ya existentes. Ambos bloques conforman un mercado de más de 780 millones de consumidores.

En 2024, la UE importó bienes por 56.000 millones de euros desde los cuatro países fundadores del Mercosur y exportó 55.200 millones de euros hacia el bloque, según los últimos datos de la oficina de estadísticas de la UE ( Eurostat).

En comparación con 2023, las importaciones crecieron 4,2% y las exportaciones retrocedieron 1,3%. En ese esquema, la Argentina fue el segundo socio del Mercosur para la UE, detrás de Brasil, con un comercio total de 16.400 millones de euros.